В Москве на вокзале подорвали автомобиль ДПС – двое погибших

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Опубликовано: 24.02.2026 08:00 , Обновлено: 24.02.2026

В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв. По данным российского МВД, неизвестный злоумышленник подорвал служебный автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) Госавтоинспекции. В результате погиб и сам подрывник, и один из правоохранителей. Ещё двоих с места ЧП увезли на скорой.

Российское агентство РИА “Новости”, ссылаясь на информацию от силовиков, сообщило, что взрыв произошёл около 00:05. По предварительной версии произошедшего, злоумышленник подошёл к патрульной машине, в которой сидел наряд, после чего раздался взрыв. Некоторые российские Telegram-каналы сообщили о том, что в автомобиль бросили неизвестное взрывной устройство, а преступник якобы даже пытался снимать происходящее на камеру.

Как бы то ни было, согласно официальному заявлению МВД, исполнитель погиб на месте происшествия, как и один из полицейских - 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко. Двое его коллег, по данным российских СМИ, с серьёзными травами госпитализированы.

На данный момент Следственный комитет уже возбудил по факту взрыва уголовные дела по нескольким статьям, в частности, за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот взрывных устройств.