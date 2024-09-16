"У нас что-то интересное происходит" - На видео попало, как президент Молдовы в прямом эфире отреагировала на землетрясение

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Опубликовано: 16.09.2024 20:55 , Обновлено: 16.09.2024

В Румынии 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3. Оно затронуло в том числе Молдову, Болгарию, Украину. Президент Молдовы Майя Санду давала интервью в студии местного телеканала, как ее (студию) затрясло.

“Ух ты, у нас что-то интересное происходит. Это премьера землетрясения в прямом эфире”, - сказала сотрудница телеканала. На видео заметно, как изменилось лицу Санду после начала толчков, читался небольшой испуг.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр произошедшего землетрясения - около румынского города Бузэу, оно произошло на промежуточной глубине 137 км.

Согласно шкале Рихтера, землетрясение магнитудой 5,3 способно нанести ущерб различной степени тяжести плохо построенным зданиям, незначительный или нулевой - другим зданиям. Такое землетрясение случается в среднем от 1000 до 1500 раз в год.