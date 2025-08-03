У Крымского моста рекордная пробка растянулась на 25 км

🎥 Видео

Опубликовано: 03.08.2025 15:36 , Обновлено: 03.08.2025

Российские СМИ сообщили, что на соединяющем России и Крым мосту затруднено движение. А пробка растянулась на рекордные 30 километров. По данным пресс-службы Крымского моста, очередь из 2,2 тысячи автомобилей скопилась у переправы с обеих сторон.

При этом со стороны Тамани, что на территории РФ, в очередь на досмотр стоят 1850 авто. Время ожидания там — около 5 часов. Со стороны Керчи — 349 машин, время ожидания составляет около часа.

Причем местные паблики сообщают, что это не из-за закрытия моста. “Мост не перекрывали - это просто турпоток в Крым такой в августе (летом - 2025 он вырос вдвое к прошлому году)”, - говорится в сообщении “Жесть. Крым -Симферополь”.

Тем не менее, над Крымом и югом России продолжают летать дроны-камикадзе. По данным местных властей, только в ночь на 3 августа 60 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря. Ещё один БПЛА был уничтожен над территорией Крыма, сообщили в Минобороны России.