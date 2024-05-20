У генсека ООН подтвердили, что считают Зеленского президентом Украины

Опубликовано: 20.05.2024 20:51 , Обновлено: 04.07.2024

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 20 мая заявил, что там считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Такое пояснение сделали у Антониу Гутерриша в связи с распространяемой российскими СМИ информацией об окончании президентского срока Владимира Зеленского.

“Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером”, - ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли всемирная организация считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров.

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского должен был закончится 20 мая. Ещё в 2023 году в украинских СМИ появилась информация, что в Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения выборов в условиях войны с Россией. Однако позднее было официально объявлено, что выборов не будет.

Перенос президентских выборов в условиях войны прямо предусмотрен статьей 19 украинского закона о правовом режиме военного положения. Также, согласно статье 64 Конституции Украины, избирательное право не относятся к числу тех, которые не могут быть ограничены в условиях войны или чрезвычайного положения.

[inf]По данным Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре 2023 года более 80% граждан считали, что война - неподходящее время для выборов. А в ноябре 2023 года главы парламентских фракций, Верховной Рады, включая оппозицию, подписали меморандум, в котором согласились с тем, что в послевоенный период должны быть проведены свободные и справедливые общенациональные выборы.[/inf]

Основной причиной отмены выборов стало военное время. Вопросы безопасности остаются наиболее острыми проблемами для украинцев. Чтобы провести общенациональные выборы, потребуются тысячи избирательных участков, на которые в день голосования придут миллионы избирателей. Но как обеспечить безопасность выборов в условиях постоянных бомбежек со стороны России, в том числе по гражданским объектам?

Только в марте 2024 года Россия запустила по Украине более 400 ракет, более 600 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и более 3000 управляемых авиабомб. В таких условиях обеспечить надлежащие избирательные процедуры крайне сложно, а в прифронтовой полосе просто невозможно. Также стоит учитывать, что около 7 миллионов украинских избирателей оказались разбросанными по всей Европе, а ещё часть граждан Украины оказалась под контролем россиян на занятых украинских территориях.

Кроме того, по оценкам Центральной избирательной комиссии Украины, президентские выборы обойдутся стране в 5,4 миллиарда гривен. В условиях значительных экономических проблем, вызванных войной, такие расходы были бы просто расточительны.

Ранее обозреватели британского BBC сообщили, что в ночь на 21 мая «Зеленский превратится в «просроченного президента», а Украина – в государство без легитимной власти». Ссылаясь на собственные источники в Киеве, издание сообщило, что «проблему 20 мая» российские спецслужбы превратили в «самую масштабную комплексную информационную операцию», целью которой, по их словам, является «свержение в Украине законной власти и военное поражение Киева.

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