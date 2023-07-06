Тысячи протестующих израильтян забаррикадировались у здания правительства в Тель-Авиве – глава полиции подал в отставку

Опубликовано: 06.07.2023 09:43 , Обновлено: 06.07.2023

Тысячи израильтян, протестующих против судебной реформы, в ночь на 6 июля вновь перекрыли одну из центральных улиц Тель-Авива - скоростную трассу Аялон, проходящую через центр города и связывающую его с пригородом. ПО сообщениям местных СМИ, протестующие выстроили баррикады и стали жечь костры прямо на трассе, в непосредственной близости от здания Генштаба и правительственного комплекса.

В этот раз выйти на улицы крупных городов израильтян подвигло телеобращение главы окружной полиции Ами Эшеда. Он объявил о уходе с поста, сославшись на политическое вмешательство крайне правых членов кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Те, по его словам, настаивали на применении чрезмерной силы против участников антиправительственных демонстраций, сообщило агентство Reuters.

В своём выступлении Эшед заявил, что не “оправдал ожиданий министерского эшелона”, который, по его словам, “нарушил все правила” и “грубо вмешивался в принятие профессиональных решений” полиции.

“Впервые за три десятилетия службы я столкнулся с абсурдной реальностью, в которой от меня требовалось не обеспечение спокойствия и порядка, а равно обратное”, — заявил он.

В результате, в ходе ночной несанкционированной акции протеста израильская полиция вновь применила водометы для разгона демонстрантов. К полуночи полиция отчиталась об “очистке” трассы, перекрытой протестующими, и о двух задержанных в результате беспорядков.

Отметим, что израильские власти ранее пытались отстранить от должности Ами Эшеда: в марте этого года это делали по требованию министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвирам и комиссара полиции Коби Шабтая в разгар аналогичных многотысячных протестов. Однако тогда отставку не поддержала генеральный прокурор страны - она отменила решение министра, усомнившись в его законности.