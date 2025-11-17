Тысячи коров застряли на корабле. Зоозащитники бьют тревогу

Опубликовано: 17.11.2025 20:29 , Обновлено: 17.11.2025

Тысячи коров застряли на судне, в то время как власти Турции запретили выгрузку животных в порту. Сначала скотоводческому судну отказали во входе в порт. Затем разрешили пришвартоваться, но не выгружать животных.

Известно, что судно «Спиридон II», перевозившее почти 3000 коров, встало у берегов Турции из-за процедурных проблем. Коровы находятся в море уже почти два месяца.

Защитники прав животных уже подняли тревогу, сообщив, что животные, в том числе беременные, умирают мучительной смертью.

“Спиридон II” вышел из Монтевидео 20 сентября и направился в порт Бандирма на Мраморном море, где 22 октября возникли формальные проблемы. Выяснилось, что 469 животных не были включены в список.

По данным зоозащитников, около 3000 коров находятся на площади около 4000 квадратных метров. Немецкий фонд защиты животных (AWF) со ссылкой на судебные документы сообщил, что по меньшей мере 58 коров погибли, а судьба 90 из 140 телят, родившихся на борту, остаётся неизвестной.

«После долгого путешествия животные уже ослаблены. Любая дальнейшая задержка означает огромные страдания», — заявила доктор Мария Боада Санья, слова которой привел британский телеканал Sky News.

По данным турецких властей, суд постановил, что их ввоз в Турцию невозможен. Об этом сообщил турецкий парламентарий Турхан Чомез в соцсети X.

Судно было поставлено на якорь 9 ноября, и об обстановке на борту мало что известно. Немецкая организация совместно с организациями Animal Advocacy, Food Transition и Animals International направила турецким властям письмо с призывом немедленно выгрузить животных на берег.

Турецкие власти согласились лишь на временную стоянку и частичное пополнение запасов. Обратный путь в Уругвай может занять до 32 дней. «Запасы еды, подстилки и пресной воды, вероятно, будут исчерпаны», — заявила доктор Линн Симпсон, всемирно известный ветеринар.