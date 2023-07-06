"Ты меня понимаешь?" - Зеленский напугал президента Болгарии

Опубликовано: 06.07.2023 19:57 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл в Болгарию, где встретился как с представителями пронатовского правительства, так и с пророссийским президентом Болгарии. Однако встреча с последним прошла не в дружественной атмосфере, настолько, что Румен Радев попросил остаток ее провести без журналистов.

Все дело в том, что Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой на своего болгарского коллегу Румена Радева в ходе встречи в Софии в четверг, в ходе которого он открыл огонь из обоих стволов против Радева, которого считают пророссийски настроенным, в отличие от правительства балканской страны.

Взволнованный президент Болгарии, явно застигнутый врасплох возмущением Зеленского, попросил телекамеры покинуть зал в президентском дворце, где снималась встреча.

Издание Politico сообщило, что Зеленский посетил Болгарию в основном для того, чтобы встретиться с пронатовской и проевропейской администрацией премьер-министра Николая Денкова, которая поддерживает экспорт оружия в Украину, а также изучает способы продажи ядерного оборудования для украинских АЭС.

Встреча с Радевым, бывшим главнокомандующим военно-воздушными силами Болгарии, который больше симпатизирует России и неоднозначно относится к НАТО, прошла даже хуже, чем ожидалось. Собравшаяся по обе стороны длинного деревянного стола украинская делегация, одетая в хаки, сидела с каменными лицами, время от времени гримасничая и делая пометки, напротив команды Радева, пока президент Болгарии объяснял, что “военного решения нет” и что “все больше и больше оружия этого не решит”.

В итоге Владимир Зеленский произнес свой ответ со сдержанным презрением: “Не дай бог, с вами случится какая-нибудь трагедия, и вы должны быть на моем месте, - сказал он. - А если люди с общими ценностями не помогут, что вы будете делать? Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?”

“Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустили бы компромисса за счёт своей независимостьи. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы поняли меня правильно”, - заметил он с колючей иронией, в то время как запуганный Радев периодически прятался за лежащей перед ним бумагой для заметок, сообщило издание Politico.

Зеленский в лицо раскритиковал Радева за то, что он в основном описал вторжение Москвы как “конфликт”, а не войну, и за расплывчатые утверждения о том, что война распространяется и “расширяет свои пространственные масштабы”.

Решительно отвергнув предложение Радева о дипломатическом решении, Зеленский подчеркнул, что Кремль начал “войну на уничтожение против украинцев, а не других стран”, и сказал, что правительство Софии - в противоречии с Радевым - поступило правильно, поставляя оружие Киеву.

“Я также хочу сказать вам, чем бы ни располагала ваша армия в плане боеприпасов, этого будет недостаточно для борьбы с Российской Федерацией. У вас неплохая армия, ваши люди хороши, но этого было бы недостаточно, чтобы сражаться против 160 миллионов человек. Вот почему хорошо давать [оружие], чтобы [мы] могли защитить [себя], и война не пришла к вам”, - сказал президент Украины.

“Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и быть не может, - добавил Зеленский. - Вы не можете поддерживать Россию и придерживаться балансирующей позицит, потому что Россия хочет уничтожить НАТО, хочет уничтожить Европу и Европейский союз; таковы их цели. Ты меня понимаешь?”

В конце концов президент Болгарии Радев сказал, что у него есть предложение, но попросил телекамеры удалиться, прежде чем продолжить встречу.