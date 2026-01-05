Туск призвал Европу стать сильной - "В противном случае нам конец"

Опубликовано: 05.01.2026 19:55 , Обновлено: 05.01.2026

Премьер Польши Дональд Туск сделал заявление в соцсети X, в котором, по всей видимости, завуалировано отреагировал на ситуацию с Венесуэлой, а также на претензии Трампа на Гренландию.

На днях Европейский союз опубликовал совместное коммюнике относительно вмешательства США в Венесуэлу. Однако его отказалась подписывать Венгрия. В ЕС призвали США соблюдать международные нормы, но прямо не осудили специальную военную операцию в Каракасе.

«Никто не воспримет всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это уже ясно. (…) Один за всех, все за одного. В противном случае нам конец», — написал премьер-министр Дональд Туск. Глава польского правительства добавил, что Европа «должна верить в свои собственные силы».

Тем временем Польша активизировала свое участие в делах на европейском континенте. Известно, что премьер-министр Польши отправится в Париж для участия во встрече так называемой «коалиции желающих», которая направлена на поддержку Украины. Встреча была была организована президентом Франции Эммануэлем Макроном, который подчеркнул необходимость обсуждения конкретных мер, которые каждая страна может внести для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Саммит в Париже будет иметь решающее значение для будущего Украины. В нем примут участие европейские главы и представители НАТО. Макрон подчеркнул, что союзники Украины возьмут на себя конкретные обязательства по защите страны и обеспечению стабильности в Европе. Помимо европейских премьеров и президентов, на мероприятии будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни, а также другие официальные лица.