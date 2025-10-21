Туск объявил о задержании в Польше 8 диверсантов

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Опубликовано: 21.10.2025 09:41 , Обновлено: 21.10.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Агентство внутренней безопасности (ABW) и другие спецслужбы задержали в общей сложности восемь человек в разных частях страны. Их подозревают в подготовке диверсий. Туск представил первую информацию по этому делу.

«Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных районах страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий. Дело расследуется. Ведутся дальнейшие оперативные мероприятия», — написал глава правительства Польши на платформе X.

Пока неясно, гражданами каких стран являются задержанные, которых обвиняют в подготовке актов саботажа в Польше.

[obnovleno_b]Позднее пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что аресты подозреваемых были проведены ещё 16 октября. Одному из них - 21-летнему украинцу, проживавшему под Варшавой и работавшему кладовщиком - уже предъявили обвинения в подготовке к совершению диверсий в интересах иностранной разведки.

По версии ABW, мужчина осуществлял разведывательную деятельность на территории Польши и Румынии. Сообщается, что одновременно с этим в Румынии были задержаны двое других граждан Украины, тесно сотрудничавших с подозреваемым.[/obnovleno_b]

Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк позже сообщил, что задержанные занимались разведкой военных объектов и элементов критической инфраструктуры, подготовкой средств для совершения диверсий и непосредственного осуществления нападений.

“Агентство внутренней безопасности (ABW) тесно сотрудничает со Службой военной контрразведки (SKW), полицией и прокуратурой”, - пояснил Семоняк.

В Польше все чаще говорят о диверсионной деятельности по приказу России. «У нас задержаны 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые отдали им приказы о совершении актов саботажа или нападения», — заявил Дональд Туск на заседании правительства в июле 2025 года.

Ранее пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, в частности, что за двумя поджогами, произошедшими в 2024 году, стоял колумбиец, действовавший по поручению российской разведки.

В самой России свою причастность к диверсиям в Польше отрицают.