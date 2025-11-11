Турецкий военно-транспортный "Геркулес" развалился прямо в небе

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Опубликовано: 11.11.2025 16:14 , Обновлено: 11.11.2025

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес» потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы. По предварительным данным, инцидент произошел на территории Грузии, в муниципалитете Сигнаги, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном.

Известно, что самолет выполнял полет из Азербайджана. Как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, перед падением самолёт начал разрушаться прямо в воздухе.

Официальное подтверждение крушения поступило и от министерства обороны Турции и от МВД Грузии. Турецкое военное ведомство сообщило, что в координации с грузинскими властями немедленно начало поисково-спасательные работы.

На данный момент информация о количестве людей на борту, возможных жертвах и причинах катастрофы не раскрывается. Однако, учитывая, что самолет был военно-транспортным и следовал из Баку, где недавно прошел совместный азербайджано-турецкий военный парад, есть предположения, что на его борту могли находиться военнослужащие. Это потенциально может означать значительное число жертв.

Расследование причин чрезвычайного происшествия ещё только начинается.