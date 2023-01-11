Турция тайно поставила Украине кассетные боеприпасы — FP

Опубликовано: 11.01.2023 08:14 , Обновлено: 11.01.2023

Турция в конце 2022 года начала негласно поставлять Украине кассетные снаряды американского производства. Об сообщило Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Они предназначены, в том числе, для поражения бронетехники, а каждый снаряд разбрасывает 88 зарядов.

Источники утверждают, что их Турция еще в ноябре 2022 года начала поставлять для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снаряды были изготовлены в эпоху холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с США.

FP пишет, что поставки начались после того, как Вашингтон отказался передавать Киеву свои запасы таких боеприпасов, и Турция оказалась единственной страной, где Украина могла их получить.

Власти Турции пока не комментировали информацию.

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При разрыве кассетного боевого припаса высвобождает или выбрасывает суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. Для гражданского населения они представляют опасность, как во время применения, так и впоследствии.

Такие снаряды запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года. По состоянию на 10 февраля 2022 года к Конвенции присоединились в общей сложности 123 государства в качестве 110 государств-участников и ещё 13 в качестве подписавших сторон.

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К слову, ранее в правозащитной организации Human Rights Watch заявляли, что российские войска применяли в Украине кассетные боеприпасы сотни раз как минимум в 10 из 24 регионов Украины