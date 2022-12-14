Турция решила брать налог в 2% с туристов в 2023 году

Опубликовано: 14.12.2022 11:31 , Обновлено: 14.12.2022

С 1 января 2023 года в Турции с туристов начнут взимать налог в размере 2%. Об этом сообщили в правительственном вестнике Resmi gazete.

Эту платубудут брать за проживание в:

отелях;

туристических деревнях;

мотелях;

пансионатах;

гостиницах;

кемпингах;

и др.

При этом на размер налога не будут влиять услуги, которые предоставляют в отелях: питание, досуг, пользование бассейном, спортивными, термальными и зонами и т. д.

Однако есть исключения. Налог разрешили не платить ученикам, которые живут в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Отметим, что такое решение турецкие власти приняли еще в 2019 году. Но отложили из-за вспыхнувшего коронавируса.