Турция решила брать налог в 2% с туристов в 2023 году
С 1 января 2023 года в Турции с туристов начнут взимать налог в размере 2%. Об этом сообщили в правительственном вестнике Resmi gazete.
Эту платубудут брать за проживание в:
- отелях;
- туристических деревнях;
- мотелях;
- пансионатах;
- гостиницах;
- кемпингах;
- и др.
При этом на размер налога не будут влиять услуги, которые предоставляют в отелях: питание, досуг, пользование бассейном, спортивными, термальными и зонами и т. д.
Однако есть исключения. Налог разрешили не платить ученикам, которые живут в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.
Отметим, что такое решение турецкие власти приняли еще в 2019 году. Но отложили из-за вспыхнувшего коронавируса.