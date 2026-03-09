Турция перехватила иранскую баллистическую ракету

Опубликовано: 09.03.2026 15:39 , Обновлено: 09.03.2026

Министерство обороны Турции предупредило, что примет «все необходимые меры» против любой угрозы своей территории. Такое заявление прозвучало после того как, по данным Турции, баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, была перехвачена при входе в воздушное пространство страны.

«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности, — заявило министерство обороны. - Однако мы еще раз подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной против территории и воздушного пространства нашей страны».

«Мы также вновь подчеркиваем, что в интересах всех прислушаться к предупреждениям Турции в этом отношении», — говорится в заявлении министерства.

Министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, была «нейтрализована» средствами обороны НАТО, развернутыми в восточном Средиземноморье.

В Минобороны Турции утверждают, что некоторые обломки ракеты упали в Газиантепе на юге центральной Турции, но жертв нет.

На прошлой неделе Турция также обвинила Иран в запуске ракеты в сторону своей территории, тогда иранские вооруженные силы отрицали свою причастность.

Тем временем Иран проложил бомбежки своих соседей, несмотря на обещание президента Пезешкиана прекратить удары. Министерство обороны ОАЭ сообщило, что сегодня его силы ПВО обнаружили 15 баллистических ракет, из которых 12 были уничтожены, а три упали в море.

Также были обнаружены 18 беспилотников – 17 были перехвачены, а 1 упал на территории ОАЭ, говорится в сообщении, без уточнения последствий.

Последние запуски увеличили общее количество ракет и беспилотников, запущенных по ОАЭ с начала войны в Иране, до 253 и 1440 соответственно.

В результате атак с 28 февраляв в этой стране погибли четыре человека.