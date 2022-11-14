Турция обвинила в теракте в Стамбуле курдов и США

Опубликовано: 14.11.2022 10:14 , Обновлено: 14.11.2022

В МВД Турции сообщили, что по горячим следам задержали подозреваемого, подготовившего бомбу на проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате взрыва которой погибли шесть человек и 81 получил ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу рано утром в понедельник. По его словам, еще 21 человек, связанный с террористом, также был задержан, добавив, что имеющиеся данные показывают, что это было нападение, совершенное “террористической группировкой” под названием “Рабочая партия Курдистана” (РПК), группировки на севере Сирии, граничащий с Турцией, [link href=“https://www.dailysabah.com/turkey/pkk-behind-istanbul-terror-attack-bomber-nabbed-interior-minister/news” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Daily Sabah.

[info_b]Рабочая партия Курдистана — организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции. Признана террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами, ЕС и некоторыми другими странами. [/info_b]

“Мы пришли к выводу, что приказ о нападении поступил из Кобани (город в Сирии)”, - сказал Сойлу журналистам, добавив, что террорист “прошел через Африн на севере Сирии”.

*Момент взрыва: *

https://twitter.com/CerfiaFR/status/1591788474750869511?t=sP_Mov9Pq8ixco4dQtNQrQ&s=19

Глава МВД Турции также обвинил Соединенные Штаты, заявив, что послание с соболезнованиями из Белого дома было сродни “убийце, который первым появляется на месте преступления”. Все дело в том, что в Сирии США оказывали военную поддержку курдам в обмен на их борьбу с террористами из “Исламского государства”.

Последствия взрыва:

https://twitter.com/abdouid96946334/status/1591793425355247617?t=hZNto-fslwxn3Mhhgmpelw&s=19

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пообещал отомстить за теракт.

‘Наш народ может быть уверен, что виновные в нападении будут наказаны по заслугам”, - сказал он на пресс-конференции, добавив, что первоначальная информация предполагала, что “женщина сыграла в этом определенную роль”.

“Было бы неправильно говорить, что это, несомненно, террористическая атака, но первоначальные события и первоначальные разведданные от моего губернатора таковы, что это пахнет терроризмом”, - сказал Эрдоган.