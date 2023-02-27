Турция и ООН потребовали от Запада «железобетонных гарантий» по зерновой сделке

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 27.02.2023 11:16 , Обновлено: 27.02.2023

Турция и ООН ждут, что Запад озвучит свои твердые гарантии, которые позволят аграрной продукции российского производства, а также российскому аммиаку выйти на мировые рынки. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

«Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии», — заявил, как утверждает РИА Новости, знакомый с ходом переговоров по «зерновой сделке» источник.

При этом он подчеркнул, что стороны договора рассчитывают на то, что подобные гарантии будут обнародованы.

Такая открытость договоренностей, по словам собеседника, позволит беспрепятственно осуществлять черноморскую зерновую инициативу. Пока же стороны договора во многом ограничены различными препятствиями с точки зрения логистики, страхования и взаимных расчетов.

Как ранее сообщал Телеграф, в конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. В числе прочих обсуждаемых главами государств вопросов была и так называемая «зерновая сделка».

По итогам этих двух переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова поспособствовать тому, чтобы сделка, заключенная Россией, Турцией и Украиной при участии ООН летом 2022 года, была продлена. В противном случае срок действия данного договора, позволяющего вывозить украинское зерно, а также прочее продовольствие и удобрения по Черному морю, истечет 18 марта 2023 года.