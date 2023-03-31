Трампу предъявили уголовное обвинение. Сможет ли баллотироваться в президенты снова?

Опубликовано: 31.03.2023 10:22 , Обновлено: 31.03.2023

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по уголовному делу. Он уже вошел в историю, как первый американский экс-президент США, проходящий в качестве обвиняемого по уголовному делу. Однако, помешает ли это политику снова выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, который пройдут в США в 2024 году?

О том, что Большое жюри проголосовало за предъявление уголовного обвинения Дональду Трампу, вечером 30 марта сообщила прокуратура округа Манхэттен.

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Большое жюри - это коллегия присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений. Оно состоит из добровольцев, которые отбираются по жребию.

Чтобы отвести любые подозрения в необъективности, генеральные прокуроры нередко передают свои материалы и обвинительное заключение на рассмотрение Большого жюри, которое выносят своё решение.

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Сообщается, что офис прокурора уже связался с адвокатами 76-летнего политика, чтобы “согласовать” явку Дональда Трампа в суд “для официального предъявления обвинения”. В его присутствии должны оформить документы, снять отпечатки пальцев и сфотографировать обвиняемого. Однако, неясно, наденут ли на Дональда Трампа наручники или же для него будет выбрана иная мера пресечения, передает телеканал CNN.

По данным телеканала NBC News, перед судом бывший американский президент предстанет уже в начале следующей недели. Источники телеканала сообщают, что слушание будет проходить под председательством судьи Хуана Мерчана, который недавно рассматривал дело против Trump Organization за налоговое мошенничество.

За что хотят судить Трампа?

Пока формулировка официального обвинения, предъявленного Дональду Трампу, в СМИ не озвучена - текст обвинения офис прокурора планирует опубликовать в течение ближайших нескольких дней. Однако известно, что экс-президента США хотят привлечь к уголовной ответственности за “необоснованные траты” на президентскую кампанию 2016 года, которые суд может расценить как факт мошенничества. Согласно источникам CNN, в уголовном деле против Трампа фигурирует более тридцати пунктов обвинения, связанных с мошенничеством.

Речь идет о 130 тысяч долларах, которые юристы Дональда Трампа перечислили порноактрисе Сторми Дэниелс в последние недели президентской кампании 2016 года. Эту сумму, по словам самой порноактрисы, ей заплатили якобы “за молчание о неловкой и неожиданной сексуальной встрече с мистером Трампом на знаменитой игре в гольф на озере Тахо в 2006 году”, передает Sky News.

Госпрокурор делает всю грязную работу за Джо Байдена - Трамп

Сам Дональд Трамп отрицает какую-либо связь со Сторми Дэниелс. Он также утверждает, что не имеет никакого отношения к переводу 130 тысяч долларов на ее счет. Уголовное обвинение в свой адрес Трамп называет “охотой на ведьм”, “политическим преследованием” и винит в этом представителей демократической партии. По его словам, они “совершили немыслимое, обвинив невиновного в откровенной попытке повлиять на выборы”.

Комментируя заявление офиса прокурора о положительном решении Большого жюри, Трамп заявил, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг (он является членом Демократической партии США) “делает всю грязную работу за Джо Байдена”.

Трамп не выбыл из президентской гонки

Между тем, как пояснил в эфире Euronews бывший федеральный прокурор Нима Рахмани, на участие Трампа в президентской гонке 2024 года уголовное дело, возбужденное против него, никак не повлияет. С юридической точки зрения, он по-прежнему может претендовать на президентское кресло.

“Если Трамп выиграет, то, поскольку действующий президент не сможет быть привлечен к уголовной ответственности, дело придется прекратить. Но даже если Трампа осудят до выборов, эти обвинения не лишат его права занимать государственные должности”, - пояснил бывший прокурор.