Трамп ждет Лукашенко в Мар-а-Лаго — Коул

Опубликовано: 23.03.2026 15:22 , Обновлено: 23.03.2026

Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил в комментарии для The Financial Times, что Дональд Трамп действительно намерен принять в США президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Коула, президент США может принять белорусского коллегу или в Белом доме, или в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

«Нам еще нужно проделать много работы, но я думаю, что мы к этому придем», — сказал Коул, уточнив, что решение будет за Трампом, и не став комментировать, будут ли США выдвигать перед встречей дополнительные условия.

Джон Коул также заявил, что Вашингтон не пытается вбить клин между Минском и Москвой. Также он рассказал о своих отношениях с президентом Беларуси.

«Я знаю, кто такой Лукашенко. Но у нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу. Это внешняя политика в стиле Трампа, когда ты узнаешь человека поближе», — объяснил спецпосланник США.

Таким образом, спецпосланник президента США подтвердил свое приглашение, сделанное в Минске во время последнего визита. В его результате Вашингтон снял санкции с белорусского калия, Минфина (Министерства финансов) и ряда банков. В ответ власти Беларуси освободили 250 заключенных.