Трамп заявил о победе над Ираном

Опубликовано: 12.03.2026 08:12 , Обновлено: 12.03.2026

Президент США Дональд Трамп 11 марта публично заявил о победе в войне с Ираном. Такое громкое заявление политик сделал на предвыборном митинге в штат Кентукки, организованном в преддверии промежуточных выборов в ноябре, на которых его Республиканская партия пока сильно отстает.

Выступая перед своими потенциальными избирателями, Трамп в красках расписал, как принимал решение о нанесении удара по Ирану в раках военной операции, получившей название “Эпическая ярость”. Политик отметил, что это “отличное название” для военной операции, но только в том случае, “если вы победили”.

“И вы знаете, мы победили. Я могу сказать, что мы победили. Никогда не стоит слишком рано заявлять о победе. Но мы победили. Всё закончилось ещё в первый же час. И мы победили”, – с уверенностью заявил своим сторонникам на митинге президент США.

При этом Трамп пояснил, что несмотря на то, что США, по его мнению, уже выиграли войну, они “не хотят возвращаться к ней каждые два года”, поэтому боевые действия в регионе ещё продолжаются.

“Мы же не хотим уезжать раньше времени, правда? Мы должны закончить работу”, - заявил политик, объясняя, почему война в Иране длится уже вторую неделю.

В Иране заявления Трампа пока не комментировали, впрочем, иранские власти вряд ли согласятся с такой оценкой. До сих пор официальный Тегеран и военное руководство в лице КСИР отвергало все американские ультиматумы и даже после уничтожения практически всей военно-политической верхушки страны отказалось учитывать мнение США при назначении нового аятоллы.

Буквально накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец войне — это «признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий против будущей агрессии», передало агентство Bloomberg. Он сказал, что передал это послание «лидерам России и Пакистана».

По словам нескольких чиновников, знакомых с ситуацией, Иран заявил своим региональным посредникам, что для прекращения огня со стороны Ирана США должны гарантировать, что ни США, ни Израиль не будут наносить удары по стране в будущем. Пока неясно, готовы ли США дать Ирану такое обещание и смогут ли они настоять на том, чтобы Израиль сделал то же самое.