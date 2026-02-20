Трамп заявил, что Совет мира собрал 17 млрд долларов. Вот какие страны вложились

Опубликовано: 20.02.2026 09:09 , Обновлено: 31.03.2026

Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего Совета мира озвучил список стран, которые уже сделали взнос в организацию. В общей сложности, по словам Трампа, удалось собрать более 7 млрд долларов. Из этих денег планируется сформировать пакет финансовой помощи сектору Газа - это и было первоначальной целью новой международной организации.

По словам Трампа, в пакет мер по оказанию помощи Газе, помимо самих США, вложились ещё девять стран: Азербайджан, Бахрейн, Казахстан, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия и Узбекистан. Общий вклад этих стран, по словам политика, превысил 7 млрд долларов. Сами США готовы выделить на эти цели куда большую сумму - 10 млрд долларов. Таким образом, общая сумма, собранная Советом мира для Газы, составляет 17 млрд долларов, передало израильское издание The Times of Israel.

Дополнительно 2 млрд долларов должна выделить Организация объединённых наций (ООН), ещё 75 млн долларов - Международная федерация футбола (FIFA), непосредственно на проекты, связанные с развитием футбола в анклаве.

“Каждый потраченный доллар — это инвестиция в стабильность”, — прокомментировал сборы Трамп.

По приблизительным оценкам ООН, военные действия в мятежном анклаве уже обошлись экономике и инфраструктуре региона не менее чем в 70 млрд долларов.

Помимо финансовых вложений, Трамп сообщил, что пять стран — Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан — согласились предоставить тысячи своих военных для формирования Международных сил стабилизации, которые должны постепенно заменить израильские войска в Газе.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на первом заседании Совета мира, заявил, что власти США пообещали, что к восстановлению Газы приступят только после полной демилитаризации сектора и разоружения боевиков группировки ХАМАС.

На самом Совете мира не прозвучало никаких признаков того, что ХАМАС готов сдать оружие, несмотря ни на оптимистичные прогнозы потенциального возрождения сектора из уст Трампа, ни на его угрозы в случае, если его предложения не будут приняты ХАМАСом.

Пока представители ХАМАСа, по крайней мере публично, увязывают своё разоружение с полным выводом израильских войск из сектора Газа. Однако израильские власти до сих пор заявляли, что не готовы выводить свои войска из Газы до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разоружен, и даже дали понять, что этого может быть недостаточно для вывода солдат из сектора.

Напомним, что подавляющее большинство европейских стран воздержались от вступления в Совет мира Трампа в том числе из-за опасений, что США попытаются использовать этот орган — который наделяет Трампа абсолютными полномочиями пожизненно — для узурпации власти в Организации Объединенных Наций. Единственным членом Совета мира из числа стран Европейского союза стала Венгрия. На первом заседании Совета её представлял премьер-министр страны Виктор Орбан.