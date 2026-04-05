Трамп запаниковал и хочет закончить войну - Болтон

Опубликовано: 05.04.2026 07:31 , Обновлено: 05.04.2026

В пятничном интервью журналисту CNN Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности США (с апреля 2018 по сентябрь 2019 года), заявил, что Трамп не выступил с речью после известий о сбитом самолёте США в Иране, что подорвало доверие к его администрации.

«Это полностью подрывает доверие к Белому дому и стало раной, которую Белый дом нанес себе сам, а не иранцам», — считает Болтон.

По мнению эксперта, сейчас президент США осознал, что не может добиться заявленных целей в Иране и не знает, как выйти из начатой войны.

«Мне кажется, что [Трамп - ред.] снова паникует, желая найти способ объявить о победе и выйти из этой войны, независимо от того, откроет ли он Ормузский пролив, — добавил бывший американский чиновник. - Я думаю, это тоже ошибка».

По его словам, начинать войну в Персидском заливе было нельзя, а администрация Белого дома не просчитала все последствия.

«Если президент или Белый дом испытывают беспокойство по поводу (потери двух самолетов), это еще раз указывает на то, что они не до конца продумали, что означает осуществление этих атак», — сказал Джон Болтон.

Трамп, на самом деле, хотя обычно незамедлительно комментирует подобные случаи в социальных сетях, в пятницу опубликовал сообщения, в которых упоминалась только блокада Ираном Ормузского пролива и промолчал про сбитый истребитель.

Тем временем истекает время на принятие ультиматума Дональда Трампа, где он пригрозил Тегерану “каменным веком” и бомбежками.

В субботу израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что Израиль готовится возобновить атаки на иранские энергетические объекты, но ждет разрешения от США.

В свою очередь, глава Генштаба ВС Ирана (Вооруженных сил Ирана) Али Абдоллахи пообещал отправить солдат США “прямиком в глубины ада”.

“Иран отправит тебя и твоих солдат прямиком в глубины ада - где тебе всегда и место. Слава Аллаху!”, - заявил он.

Что с американским пилотом сбитого самолёта

Утром в воскресенье Дональд Трамп написал, что члена экипажа истребителя F-15 спасли. «Он у нас! Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших невероятных членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в целости и сохранности!» - написал Трамп.

Он заявил, что американские военные круглосуточно отслеживали местонахождение полковника ВВС США (Военно-воздушных сил США) и «тщательно планировали его спасение».

Американские военные направили «десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его, – сказал Трамп. - Он получил ранения, но с ним все будет в порядке».

Трамп добавил: «Тот факт, что нам удалось провести обе эти операции, не потеряв НИ ОДНОГО американца, убитого или даже раненого, еще раз доказывает, что мы достигли подавляющего превосходства в воздухе над иранским небом».

Ранее источник в правительстве США сообщил нам, что ночью в Иране был обнаружен пропавший без вести член экипажа сбитого F-15E (многоцелевой ударный истребитель), и началась спасательная операция, сообщила Al-Jazeera.