Трамп "закрыл небо" над Венесуэлой. Каркас ответил на "колониальную угрозу"

Опубликовано: 30.11.2025 09:25 , Обновлено: 30.11.2025

Президент США Дональд Трамп обьявил, что закрывает воздушное пространство над Венесуэлой. В Каракасе уже обсудили его слова. Кажется, пока все ограничилось словесной перепалкой в соцсетях.

Трамп написал в социальной платформе Truth в субботу утром: “Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте, что ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД ВЕНЕСУЭЛОЙ И ВОКРУГ НЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО”.

Официальный Каракас осудил заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В заявлении, опубликованном в субботу днем, министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что заявление Трампа, сделанное ранее в тот же день, представляет собой “колониальную угрозу”.

“Венесуэла осуждает колониальную угрозу, которая стремится повлиять на суверенитет ее воздушного пространства, что представляет собой еще одну экстравагантную, незаконную и неоправданную агрессию против венесуэльского народа”, - говорится в заявлении министерства.

В свою очередь президент Венесуэлы Мадуро заявил, что США “усиливают то, что он назвал ”отговорками и ложью”, чтобы попытаться оправдать интервенцию в Венесуэлу.

Тем не менее Пентагон и Белый дом пока не предоставили никаких подробностей по поводу заявления президента. Что.гамеренв предпринять военные США в регионе рядом с Венесуэлой и над ней, пока неясно.