Трамп выиграл первые выборы на пути к Белому дому

Опубликовано: 16.01.2024 09:15 , Обновлено: 16.01.2024

Дональд Трамп выиграл первое предвыборное соревнование в США в 2024 году, прошедшее в штате Айова, легко отбившись от конкурентов по республиканскому лагерю, которым не удалось получить такую же популярность.

Агентство Associated Press сообщило о быстром завершении предвыборной гонки победой Трампа (50,8%), в то время как участники республиканских собраний в большей части штата все еще голосовали, что свидетельствует о значительном лидерстве бывшего президента в предвыборной гонке.

Губернатор Флориды Рон Десантис получил 21,3%, экс-постпред США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмен Вивек Рамасвами — 7,6%. Остальные три кандидата набрали менее 1%.

“Три года назад мы были великой нацией, а сейчас мы нация в упадке”, - сказал Трамп, выступая перед сторонниками после того, как официальные результаты подтвердили его победу.

Затем он дал собравшимся множество обещаний о том, что он сделает во время второго срока, включая безудержные тренировки и предоставление полицейским полной неприкосновенности.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил своим сторонникам после победы Дональда Трампа в Айове, что на выборах 2024 года “будут вы и я против республиканцев-экстремистов”.

В сообщении в социальных сетях Байден назвал Трампа “явным лидером с другой стороны на данный момент” и призвал сторонников делать пожертвования на его кампанию.

Айова - первый штат, где на праймериз избиратели-республиканцы выбирают своего кандидата в Белый дом. Собрания сторонников (кокусы) - это самый первый и низший этап внутрипартийных выборов кандидата в президенты от Республиканской партии. После их проведения во всех штатах должны состояться праймериз, на которых потенциальный кандидат должен получить голоса не менее половины делегатов.