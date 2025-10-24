Трамп всё-таки получил премию мира, но не Нобелевскую

Опубликовано: 24.10.2025 09:25 , Обновлено: 24.10.2025

Президент США Дональд Трамп, которому в этом месяце не вручили Нобелевскую премию мира и который из-за этого сильно расстроился, получил утешительный приз — премию Фонда Ричарда Никсона «Архитектор мира». Ею награждаются «люди, воплощающие цель всей жизни [Никсона] — построение более мирного мира».

В прошлом лауреатами этой премии становились такие республиканцы, как Генри Киссинджер, Дик Чейни и Дональд Рамсфелд.

В социальных сетях, впрочем, не все оценили награду Трампа. Пользователи иронично напомнили, что долгожданная премия «мира» Трампа была вручена фондом в честь, пожалуй, самого бесславного президента США, который ушел в отставку из-за Уотергейтского скандала.

[inf]Премия Фонда Ричарда Никсона «Архитектор мира» была учреждена в 1995 году вскоре после смерти экс-президента США Никсона.[/inf]

Ранее Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он поставил «политику выше мира», присудив премию мира венесуэльской демократической активистке, а не президенту США Дональду Трампу.

Трамп не раз открыто заявлял о своем желании получить эту награду, ставя себе в заслугу прекращение нескольких глобальных конфликтов. Он регулярно поднимал эту тему, в том числе во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.