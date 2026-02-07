Трамп установил срок окончания войны в Украине - Зеленский

Опубликовано: 07.02.2026 17:47 , Обновлено: 07.02.2026

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы соглашение с Россией о мире было заключено к июню. Вашингтон установил крайний срок и намерен давить на обе стороны, чтобы они пришли к соглашению к началу лета.

«Американцы предлагают сторонам прекратить войну к началу этого лета и, вероятно, будут оказывать на них давление именно в соответствии с этим графиком, — сказал Зеленский, передаёт Associated Press (АП). — Они говорят, что хотят всё завершить к июню. И они сделают все, чтобы закончить войну. И они хотят чёткого графика всех событий».

Дональд Трамп сам сроки не назвал, но прошедшие в Абу-Даби очередные переговоры Украины и России назвал обещающими. Он днём ранее заявил, что «очень хорошие переговоры» могут привести к прогрессу.

«Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры по российско-украинскому вопросу, — заявил президент США журналистам в пятницу. — Что-то может произойти».

Ранее Кремль заявил, что третий раунд мирных переговоров должен состояться «вскоре», хотя точная дата пока не была определена. Последний раунд переговоров на этой неделе привёл к тому, что обе стороны договорились о крупном обмене пленниками, но не принёс прорыва в сложном вопросе территории.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждает, что «переговорщики из США и Украины обсудили амбициозную цель — заключение мирного соглашения между Россией и Украиной к марту».

Ключевые спорные вопросы о Донбассе и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пока, однако, сторонами не решены. Одно из предложений украинцев предполагает, что условия соглашения будут вынесены на референдум в мае, но до этого в апреле должно быть объявлено перемирие и полное прекращение огня.