Трамп уснул на своём первом Совете мира

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Опубликовано: 20.02.2026 08:11 , Обновлено: 20.02.2026

В четверг, 19 февраля, президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне первое заседание Совета мира, которое журналисты окрестили его "карманным ООН". На этой встрече в итоге присутствовали лидеры порядка 20 стран (из 35, официально подтвердивших своё желание присоединиться к Совету). Сам же Трамп успел не только выступить с бравурными речами и похлопать по плечу каждого на общем протокольном фото, но даже вздремнуть во время выступления своих коллег.

По информации западных СМИ, первое заседания Совета мира продолжалось порядка трёх часов. За это время место десятки политиков успели взять слово и высказать свои мысли по поводу новой созданной международной структуры, а также произнести хвалебные речи в адрес главного организатора - Дональда Трампа.

Так, отличился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который предложил учредить специальную награду Совета мира имени самого Трампа. По мнению Токаева, это стало бы своеобразным знаком признания “выдающихся усилий и достижений в области миростроительства” американского президента.

Но главным объектом внимания западной прессы на этом Совете мира всё же стал сам Трамп, и отнюдь не из-за его речей. Дело в том, что 79-летний политик умудрился задремать во время выступления одного из коллег. Клюющий носом американский президент не ускользнул от камер внимательных журналистов и эти кадры быстро разлетелись по соцсетям.

Впрочем, подобные инциденты уже случались с Трампом. По данным американской газеты Huffpost, только за последние несколько месяцев политик несколько раз засыпал на публичных мероприятиях, в том числе, на своих традиционных брифингах с журналистами в Белом доме.

При этом сам политик не раз упрекал именно в этой “маленькой слабости” своего оппонента на прошлых выборах Джо Байдена, который в последний год своего президентства также был не раз замечен клюющим носом на публичных мероприятиях.