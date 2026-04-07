Трамп: Сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация

Опубликовано: 07.04.2026 15:17 , Обновлено: 07.04.2026

Президент США Дональд Трамп снова заговорил об ультиматуме Ирану. Он напомнил, что срок его ультиматума Тегерану истекает.

“Сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация — и её уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет”, - написал Дональд Трамп.

По его словам, надежда всё ещё есть, так как “произошла полная и окончательная смена режима”.

“И на первый план выходят иные — более разумные и менее радикальные — силы, возможно, может случиться нечто по-настоящему революционно прекрасное — кто знает? Мы узнаем это уже сегодня ночью — в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти, наконец, подойдут к концу. Да благословит Бог великий народ Ирана!” - написал президент США.

Тем временем, иранские государственные СМИ сообщили об ответе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в котором говорится, что он без колебаний ответит тем же, если США атакуют гражданские объекты.

“Мы сделаем с инфраструктурой Америки и ее партнеров то, что лишит их и их союзников нефти и газа региона на долгие годы”, — говорится в заявлении.