Трамп сделал срочное обращение к нации. Никто не понял, зачем

Опубликовано: 18.12.2025 08:55 , Обновлено: 18.12.2025

Президент США Дональд Трамп выступил со срочным обращением к нации из Белого дома. Накануне объявленной речи все гадали, что же он хочет объявить. Одиозный журналист Такер Карлсон даже предположил, что речь пойдет об объявлении войны Венесуэле. Но в реальности все оказалось куда более мирным и прозаичным.

Дональд Трамп в своем внезапно объявленном обращении к нации на протяжении 18 минут хвалил свои достижения, демонизировал иммигрантов и несколько раз вспоминал своего предшественника-демократа Джо Байдена. Так что это было?

Скорее всего, Дональд Трамп, который сильно переживает из-за падения рейтинга, хотел попытаться убедить американцев, что страна при нем процветает, а все проблемы достались им от предшественника.

«Наша страна сильна. Америку уважают, и наша страна стала сильнее, чем когда-либо. Мы готовы к экономическому буму, подобного которому мир еще не видел», — попытался заразить энтузиазмом американцев президент США.

В то же время Трамп продолжил обвинять иммигрантов в проблемах страны, включая жилищный кризис.

«В то же время нелегальные иммигранты украли рабочие места у американцев и переполнили отделения неотложной помощи, получая бесплатное медицинское обслуживание и образование за ваш счет — за счет американских налогоплательщиков», — утверждал Трамп, забыв упомянуть, что его первая жена и его нынешняя жена — иммигрантки из Восточной Европы.

Также президент США, говоря об уровне жизни в Америке, похвалился тем, что при нем цены на яйца упали.

«Цена на яйца упала на 82% с марта, и все остальное быстро падает, и это еще не конец. Но, черт возьми, мы движемся вперед. Никто не может поверить в то, что происходит», — заявил Трамп.

[inf]В феврале — в начале президентского срока Трампа — цены на яйца резко подскочили до рекордных максимумов из-за вспышки птичьего гриппа.[/inf]

Трамп также объявил, что цена на индейку упала на 33% по сравнению с прошлым годом, но источник этой цифры неясен. Он также сказал, что цена на бензин сейчас составляет 2,50 доллара за галлон в большей части страны и даже 1,99 доллара в некоторых штатах.

[inf]Однако средняя цена на бензин по данным AAA составила 2,90 доллара. А среднемесячная цена за ноябрь составила 3 доллара.[/inf]

В оптимистичной речи Трампа о впечатляющем экономическом прогрессе страны, однако, были упущены несколько неудобных моментов. Например, уровень безработицы в ноябре вырос до 4,6%, достигнув самого высокого уровня за последние пять лет.

Также глава Белого дома забыл упомянуть, что в целом цены в США росли каждый месяц. А в сентябре годовая инфляция достигла 3%.

Тем не менее, Дональд Трамп на протяжении всех 18 минут не сказал ничего такого, что могли бы ждать зрители у экранов после объявления экстренного обращения.

Слухи, что президент США объявит войну Венесуэле, - тоже не оправдались. Он ни словом не обмолвился об этой стране и целой армаде американских кораблей, которые встали у ее берегов.

Рейтинг Трампа стремится вместо цен вниз?

Согласно данным издания The Economist, рейтинг одобрения президента США составляет 42%. Однако 54% американцев не довольны его правлением, а 4% не уверены в своей оценке.

В другом опросе дела у Дональда Трампа идут ещё хуже. Рейтинг одобрения президента США снизился до 39% в результатах последнего исследования общественного мнения Reuters/Ipsos.

Главной проблемой американцы как раз считают состояние экономики США. Агрегированный уровень одобрения действий Трампа в экономической сфере снизился с 36% до 33%, в то время как доля респондентов, выразивших неодобрение, увеличилась с 52% до 58%.

Данные опроса Ipsos/Reuters показывают, что только 26% респондентов однозначно заявили, что Трамп хорошо справляется с управлением стоимостью жизни.

Выборы на носу

Экономический вопрос станет центральной темой промежуточных выборов, которые пройдут в 2026 году. И Трамп стремится всеми силами избежать поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

Вот и внутри партии некоторые республиканцы призвали президента США больше сосредоточиться на финансовых вопросах, а не на внешней политике и некоторых культурных проблемах, которые часто вызывают интерес у Трампа.