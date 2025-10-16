Трамп санкционировал операции ЦРУ в Венесуэле и пообещал подумать над ударами по ее территории

Опубликовано: 16.10.2025 11:18 , Обновлено: 16.10.2025

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что санкционировал некие операции ЦРУ в Венесуэле. При этом отказался говорить, могут ли агенты ЦРУ кого-то убивать в этой стране.

Когда журналисты спросили его, было ли ЦРУ наделено полномочиями “устранить” президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп назвал этот вопрос “нелепым”.

“Я думаю, что в Венесуэле сейчас неспокойно. Но не кажется, что во многих других странах тоже неспокойно. Мы не позволим, чтобы эта страна была разрушена из-за того, что кто-то хочет избавиться, как вы говорите, от худшего”, - сказал Трамп.

По словам Дональда Трампа, Белый дом также обсуждает возможность нанесения наземных ударов по территории Венесуэлы.

“Я санкционировал [операции ЦРУ] по двум причинам, на самом деле. Во-первых, они опустошили свои тюрьмы, отправив всех в Соединенных Штатах Америки. Они проникли через, ну, они проникли через границу”, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

“И еще одна проблема - это наркотики, к нам поступает много наркотиков из Венесуэлы, и многие венесуэльские наркотики поступают по морю. Итак, вы можете это увидеть, но мы собираемся пресекать их и по суше”, - добавил Трамп.

В свою очередь, министерство иностранных дел Венесуэлы осудило заявления Трампа, заявив, что операции США собой агрессию и угрозы в отношении Венесуэлы.

“Боливарианская Республика Венесуэла отвергает экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции, направленные против мира и стабильности Венесуэлы”, - говорится в заявлении.