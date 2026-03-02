Трамп рассказал сколько продлится война против Ирана - "Мне не скучно"

Опубликовано: 02.03.2026 20:23 , Обновлено: 04.03.2026

Президент США Дональд Трамп в преддверии церемонии награждения в Белом доме сделал ряд важных заявлений, касающихся продолжающейся военной операции против Ирана. Глава Белого дома раскрыл цель военной кампании, а также дал оценку первым результатам.

Трамп настаивает, что операция была необходимой мерой, так как ракетная программа Тегерана создавала “прямую угрозу” американским интересам. Президент США утверждает, что «программа обычных баллистических ракет режима быстро и резко расширялась, и это представляло собой очень явную, колоссальную угрозу для Америки и наших войск, дислоцированных за рубежом».

Он также заявил, что угроза носила глобальный характер: «У режима уже были ракеты, способные поражать Европу и наши базы, как местные, так и зарубежные, и вскоре у него появились бы ракеты, способные достичь нашей прекрасной Америки».

Глава Белого дома подчеркнул, что «это был наш последний и лучший шанс нанести удар и устранить невыносимые угрозы, исходящие от этого больного и зловещего режима».

Операция, как утверждает Трамп, развивается с опережением графика: США «значительно опережают прогнозы» в четыре-пять недель. При этом он опроверг слухи о том, что ему может наскучить руководство военной кампанией. «Кто-то из СМИ сказал: “Думаю, ему станет скучно примерно через неделю-две”… нет, нам не скучно. Мне никогда не бывает скучно», — добавил Трамп.

Цели ясны: от ракет до военно-морского флота

Американский президент подробно остановился на задачах, которые стоят перед объединенными силами США и Израиля. По его словам, «цели ясны», и их несколько:

Во-первых, полное уничтожение ракетного потенциала Ирана;

Во-вторых, ликвидация военно-морских сил противника. «Мы уже потопили 10 кораблей. Они лежат на дне моря», — сообщил Трамп, оценив этот этап как успешный;

В-третьих, недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Трамп также обвинил предыдущую администрацию Барака Обамы в том, что она своими действиями позволила Ирану развивать программу. Он считает, что сделка с Тегераном была ошибочной: «Они были на пути к получению ядерного оружия законным путем, через сделку, глупо подписанную нашей страной».

Президент США упомянул и о неудачных попытках договориться с иранским руководством до начала войны: «Мы думали, что заключили сделку, а потом они отказались. Потом они вернулись, мы думали, что заключили сделку, а они отказались. Я сказал: “С этими людьми нельзя иметь дело”. Мы должны сделать это правильно».

Тем временем война на Ближнем Востоке стремительно разгорается. США и Израиль третий день подряд наносят удары по иранской территории. Тегеран, в свою очередь, отвечает атаками на союзников Вашингтона в Персидском заливе. Ситуация обострилась после гибели верховного лидера Ирана. К тому же, с понедельника Израиль и поддерживаемые Ираном боевики «Хезболлы» открыли второй фронт. По данным ливанских официальных лиц, в результате израильских ударов погиб по меньшей мере 31 человек.

Сегодня же глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя ситуацию, заявил: «Мы не начинали эту войну, но мы ее закончим». Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что атаки будут продолжаться «в полную силу» до достижения всех целей и, вероятно, продлятся около четырех недель. Впрочем, позже он допустил, что готов продолжать «гораздо дольше».

Потери с иранской стороны, согласно данным Иранского Красного Полумесяца, уже значительны: в результате ударов погибло по меньшей мере 555 человек. Иран также утверддает об атаке на один из своих ключевых ядерных объектов в Натанзе. Ядерный надзорный орган ООН уже предупредил о потенциальных «серьезных последствиях» таких действий.

Глава службы безопасности Ирана, тем не менее, заявил, что страна не желает вести переговоры с США по своей ядерной программе. Судя по всему, стороны не готовы к дипломатическому урегулированию.

Конфликт же затронул не только страны в Персидском заливе. Ночью беспилотник поразил взлетно-посадочную полосу авиабазы Королевских ВВС Акротири на Кипре. К счастью, о пострадавших не сообщается, но семьи военнослужащих эвакуируются с базы.