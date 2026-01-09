Трамп рассказал про российские военные корабли, сопровождавшие Marinera — "Очень быстро отошли"

Опубликовано: 09.01.2026 14:34 , Обновлено: 09.01.2026

Президент США Дональд Трамп пошел навстречу озвученной ранее просьбе России об освобождении российских граждан из числа членов экипажа танкера, захваченного американской береговой охраной.

Ранее российские СМИ заявили, что 20 членов экипажа — украинцы. МИД Украины не подтверждало эту информацию, заявив, что разбирается в ней.

В свою очередь, Россия, пока неформально, через заместителя председателя Совета Безопасности РФ (зампреда Совбеза РФ) Дмитрия Медведева, пошла на попятную в деле захвата танкера Marinera (бывший Bella 1).

Дмитрий Медведев публично назвал решение о смене регистрации судна на российскую “не вполне адекватным способом” защиты от американцев “с предсказуемыми последствиями”.

В свою очередь, Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что российские подлодка и эсминец, сопровождавшие танкер “Маринера”, “очень быстро отошли”, когда прибыл американский флот и захватил танкер.

Журналист спросил президента США, звонил ли ему Путин после захвата российского танкера.

“Я не хочу этого говорить. Но дело в том, что российские корабли, а именно подлодка и эсминец, они оба очень быстро отошли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль, а нефть разгружается прямо сейчас”, — рассказал Трамп.

Ранее российские СМИ сообщали, что нефтетанкер шел пустым.