Трамп рассказал о "подарке" Ирана

Опубликовано: 26.03.2026 20:21 , Обновлено: 26.03.2026

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета министров обсудил войну в Иране. Вот что он заявил:

сначала он сказал, что Иран умоляет о мирном соглашении и ведет переговоры с США;

Трамп также предположил, что время для заключения сделки, возможно, прошло, сказав: «Я не знаю, готовы ли мы к этому»;

по его словам, военно-морской флот и армия Тегерана в основном уничтожены;

если сделка не состоится, он предупредил, что Иран столкнется с продолжающимся «наступлением», и США станут его «худшим кошмаром»;

он также провел параллели между войной в Иране и операцией США по захвату бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро;

Трамп рассказал про «подарок», который, по его словам, он получил от Ирана, — корабли с нефтью.

Трамп заявил, что Иран передал США через Ормузский пролив 10 нефтяных танкеров под пакистанским флагом. По его словам, сначала Тегеран отправил восемь судов, а затем, «извинившись за что-то», передал еще два.

[inf]Тем не менее Bloomberg не обнаружил подтверждений заявления Трампа о прохождении восьми крупных нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По данным отслеживания судов, в регионе были замечены лишь два связанных с Ираном газовоза, покидавших Персидский залив.[/inf]

Затем Дональд Трамп уточнил, что последствия войны, по его мнению, оказались не такими ужасными, как он ожидал.

Когда после него выступили его официальные лица — вице-президент, госсекретарь, специальный посланник и министр обороны — они передали схожие тезисы. Они превозносили мощь США и заявляли, что теперь на Иран оказывается давление с целью заставить его вести переговоры.

Посланник Стив Уиткофф немного рассказал о ходе переговоров, отметив, что Иран заявил о своем праве на обогащение урана и заявил, что у него достаточно урана для создания 11 атомных бомб. Он также подтвердил, что США представили Ирану план из 15 пунктов через Пакистан.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «27 дней назад у Ирана была современная армия. Никогда в истории вооруженные силы страны не были так быстро и эффективно нейтрализованы».

Хегсет настаивает, что операция «Эпическая ярость» — это «не бесконечная война», а кампания с четкими целями и сроками.

“Несправедливые условия”

Иран назвал предложение США о прекращении войны «односторонним и несправедливым», но дал понять, что решение все еще может быть найдено.

Неназванный высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что предложение было рассмотрено высшими должностными лицами, включая представителя верховного лидера Хаменеи.

«Вкратце, предложение предполагает, что Иран откажется от своей способности защищать себя в обмен на расплывчатый план по снятию санкций», — сказал он.

Он добавил, что отсутствуют минимальные условия для успеха, и «до сих пор нет договоренности о переговорах», а реалистичных переговоров не предвидится. Турция и Пакистан работают над «достижением взаимопонимания».