Трамп раскрыл подробности «переговоров с серьезными людьми» в Иране: «Израиль будет очень доволен»

Опубликовано: 23.03.2026 18:29 , Обновлено: 23.03.2026

Президент США Дональд Трамп, который пообщался с журналистами во Флориде, поднимаясь на борт президентского самолета, рассказал подробности переговоров с Ираном. В самом Тегеране официально отвергли сам факт любых контактов.

Однако Дональд Трамп, выразив оптимизм по поводу перспективы достижения соглашения с Ираном, предупредил, что до заключения сделки еще далеко, добавив: «Нет, у нас есть очень серьезный шанс заключить сделку. Это ничего не гарантирует. Я ничего не гарантирую».

«Я не собираюсь через неделю или две выходить сюда и слышать от вас: „О, вы сказали…“ — я ничего не говорил. Я лишь говорю, что мы находимся в самом разгаре реальной возможности заключить сделку».

Президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают 15 пунктов соглашения о прекращении войны, среди которых есть полный отказ иранских властей от ядерной программы.

Трамп утверждает, что хочет видеть совместный контроль над Ормузским проливом, причем и он, и некто в Иране заинтересованы в этом вопросе.

По словам главы Белого дома, переговоры между США и Ираном носили серьезный характер, в них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

При этом Трамп утверждает, что в Иране произойдет «очень серьезная смена режима» в соответствии с планами Вашингтона.

«Послушайте, также произойдет смена режима, очень серьезная смена режима, — добавил он. — Мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными, очень надежными. Люди внутри знают, кто они. Они пользуются большим уважением. Возможно, один из них окажется именно тем, кого мы ищем».

Трамп также заявил, что цена на нефть «упадет как камень», как только будет достигнуто какое-либо соглашение.

Трамп заявил, что посмотрит, как пройдет пятидневная пауза в американских ударах по иранским электростанциям, добавив, что если не будет соглашения, «мы просто продолжим бомбить изо всех сил».

Трамп также заявил, что Израиль в курсе переговоров: «Я думаю, Израиль будет очень доволен тем, что у нас есть. Это будет мир для Израиля. Долгосрочный мир, гарантированный мир, если это произойдет».

«Это должна быть хорошая сделка. И это должно быть прекращение войн, прекращение ядерного оружия. [Иран] больше не будет обладать ядерным оружием. Они на это соглашаются», — сказал он.

Издание Axios сообщило, что Турция, Египет и Пакистан в течение последних двух дней обменивались сообщениями между Вашингтоном и Ираном в попытках деэскалировать войну.

Ссылаясь на источник в США, издание сообщило, что официальные лица из трех стран провели отдельные переговоры с Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Впрочем, по данным государственной газеты IRAN, иранское министерство иностранных дел опровергло факт каких-либо переговоров.