Трамп раскачал военных своим фирменным танцем

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Опубликовано: 31.10.2025 13:43 , Обновлено: 31.10.2025

Президент США Дональд Трамп по-настоящему раскачал американских военнослужащих перед своим выступлением на борту авианосца «Джордж Вашингтон» у берегов Японии. Ролик с его фирменным танцем покорил не только самих военных, но и подписчиков на официальном аккаунте американского президента в TikTok.

На видеоплатформе ролик с проходкой Трампа по подиуму с его каноническими неритмичными движениями рук, сжатых в кулак, под легендарную композицию “Y.M.C.A.” диско-группы Village People за 2 дня собрал почти 14 млн просмотров и больше 780 тыс. лайков.

Несмотря на то, что в комментариях в соцсети зрители оставляли как хвалебные отзывы чувствую юмора президента, так и негативные комментарии политического характера, присутствовавшим на авианосце солдатам, судя по кадрам, выступление Трампа пришлось по душе. Военнослужащие смеялись, подпевали словам хита 70-ых, фотографировали и снимали президента на видео.

Выступление Трампа на борту авианосца последовало за официальной встречей с недавно назначенным премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Лидеры двух стран в тот день подписали соглашение о «новом золотом веке» в торговых соглашениях США и Японии, которое, в числе прочего, предусматривает увеличение поставок и производства редкоземельных металлов.

Такаити пообещала усилить оборонные расходы Японии до 2% от ВВП и вывести на новый уровень отношения между США и Японией, которые она назвала «величайшим союзом в мире».