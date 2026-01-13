Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти
Президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих захватывать органы власти и пообещал им, что «помощь уже в пути». Также президент США заявил, что отменил все переговоры с властями Ирана, пока те не прекратят убивать протестующих.
Базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA, Агентство новостей активистов в области прав человека) утверждает, что в Иране в ходе протестов были убиты не менее 2000 человек, в том числе 135 лиц, связанных с властями.
Данные этой организации были точными в предыдущих случаях беспорядков и протестов в Иране. Она использует своих сторонников в стране для перекрёстной проверки информации.
Власти Ирана пока не комментировали призыв Трампа. Ранее Тегеран пригрозил всем участникам протестов смертной казнью.