Трамп призвал иранцев свергнуть "террористический режим" Хаменеи

Опубликовано: 28.02.2026 11:07 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Дональд Трамп подтвердил в восьмиминутном видеоролике на Truth Social, что США начали «крупномасштабные боевые операции» против Ирана.

«У этого террористического режима никогда не будет ядерного оружия», — заявил он.

Трамп также призвал жителей Ирана к свержению правительства после завершения американских бомбардировок. «Возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед», — заявил президент США.

«Час вашей свободы близко. Пока не выходите из домов, будут атаки, но когда мы закончим – будьте готовы взять власть в свои руки», — заявил президент США.

“На протяжении многих лет вы просили помощи Америки, но вы её так и не получили. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня вечером. Теперь у вас есть президент, который даёт вам то, что вы хотите. Так что посмотрим, как вы ответите. Америка поддерживает вас подавляющей силой и разрушительной мощью. Сейчас время взять под контроль свою судьбу и высвободить процветающее и славное будущее, которое находится совсем рядом в пределах вашей досягаемости. Это момент для действий. Не дайте ему пройти”, — заявил президент США.

Трамп также призвал членов Корпуса стражей Исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана сложить оружие. По его словам, тем, кто подчинится, будет предоставлен “полный иммунитет”. В противном случае, как он заявил, их ждет “верная смерть”.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместные американо-израильские атаки на Иран направлены на «устранение непосредственных угроз со стороны иранского режима».

«Недавно американские военные начали крупную боевую операцию в Иране. Наша цель — защитить американский народ, устранив угрозы со стороны иранского режима», — сказал он.

Под удары США и Израиля уже попали:

министерство разведки Ирана;

министерство обороны;

президентский дворец;

резиденция Верховного лидера Али Хаменеи;

иранская организация по атомной энергии в Тегеране.

Основные посылы в речи Трампа:

Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Мы собираемся уничтожить их военно-морской флот.

Мы обеспечим, чтобы «террористические» марионетки региона больше не могли дестабилизировать регион или мир.

Мы гарантируем, что Иран не получит ядерное оружие. Это очень простое послание. У них никогда не будет ядерного оружия.

Этот режим скоро поймет, что никто не должен бросать вызов силе и мощи Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Что говорят в Иране

До настоящего времени пока нет официального заявления от иранского правительства, но есть множество сообщений от информационного агентства Fars. В них говорится об ударах не только по Тегерану, но и по нескольким другим городам, включая Кум, расположенный недалеко от столицы, а также Исфахан, являющийся центром страны.

В новостях сообщается об ударах по одному из важнейших аэропортов Ирана, а также по району Пастера, где находится президентский дворец.