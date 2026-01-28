Трамп призвал Иран срочно соглашаться на условия США — «Будет хуже»

Опубликовано: 28.01.2026 15:47 , Обновлено: 04.03.2026

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что «большая армада» США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» готова применить военную силу в отношении Ирана. Причём последствия атаки будут намного хуже, чем летние бомбардировки совместно с Израилем.

«Как и в случае с Венесуэлой, флот готов, способен и при необходимости может быстро выполнить свою миссию — с применением силы и насилия. Будем надеяться, что Иран быстро «сядет за стол переговоров» и согласится на справедливую и взаимовыгодную сделку — без ядерного оружия — такую, которая устроит все стороны. Время на исходе, оно действительно имеет решающее значение», — написал президент США.

По его словам, в случае несогласия Тегерана атака будет «гораздо более жестокой», чем прошлым летом.

«Как я уже говорил Ирану однажды, ЗАКЛЮЧИТЕ СОГЛАШЕНИЕ! Они этого не сделали, и произошла «Операция Полуночный Молот», которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующая атака будет гораздо хуже! Не допускайте, чтобы это повторилось», — настаивает Трамп.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что нападение США на Иран было бы «неправильным», и призвал Вашингтон и Тегеран к дипломатическому урегулированию своих проблем.

В интервью Al Jazeera, фрагменты которого вышли в эфир в среду, Фидан призвал к региональному сотрудничеству на фоне наращивания военной мощи США на Ближнем Востоке.

Впрочем, у Вашингтона список требований достаточно широкий: помимо ядерной программы, американские официальные лица также заявили, что Иран должен сократить свой ракетный арсенал и прекратить поддержку террористов из «Хезболлы» в Ливане и «Хамаса» в Газе.

В Иране не отказываются от переговоров, но настаивают на своём праве обогащать уран для АЭС (атомных электростанций). Там отрицают разработку ядерного оружия. Что касается возможной агрессии со стороны США, то Тегеран угрожает нанести ответные удары по всем базам этой страны в регионе, а также по Израилю.

Впрочем, летняя военная кампания показала, что у Ирана ограниченные средства ПВО (противовоздушной обороны), которые не смогли предотвратить массированные удары. А ответные ракетные пуски по Израилю не привели к значительным повреждениям.