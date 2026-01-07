Трамп приказал Венесуэле передать США до 50 млн баррелей нефти - "На благо народа"

Опубликовано: 07.01.2026 10:05 , Обновлено: 07.01.2026

Президент США Дональд Трамп объявил, что Венесуэла должна передать Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, находящейся под санкциями. По его словам, добытая, но не проданная из-за эмбарго Вашингтона нефть будет продана по рыночным ценам.

Вашингтон будет контролировать полученные доходы, чтобы гарантировать, что деньги будут использованы “на благо народа Венесуэлы” и США, конечно.

Трамп добавил, что поручил своему министру энергетики Крису Райту «немедленно» приступить к реализации плана.

«Нефть будет доставлена на судах непосредственно на разгрузочные причалы в Соединенных Штатах», — заявил Трамп во вторник на своей платформе Truth Social.

Заявление Трампа последовало за его обещанием «вернуть» нефтяные запасы Венесуэлы и возродить пришедшую в упадок энергетическую отрасль латиноамериканской страны после захвата его военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, сообщил CNN, что нефть уже добыта и разлита в хранилища. Большая часть её в настоящее время находится на судах и теперь будет направлена на американские предприятия в Мексиканском заливе для переработки.

Хотя 30-50 миллионов баррелей нефти звучит как много, Соединенные Штаты потребляли чуть более 20 миллионов баррелей нефти в день.

Продажа до 50 миллионов баррелей может принести значительную прибыль: в настоящее время венесуэльская нефть торгуется по цене 55 долларов за баррель, поэтому, если Соединенные Штаты найдут покупателей, готовых заплатить рыночную цену, они смогут получить от продажи от 1,65 до 2,75 миллиардов долларов.