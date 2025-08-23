Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго и Нью-Йорк. "Авторитарный захват власти"?

Опубликовано: 23.08.2025 09:12 , Обновлено: 23.08.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправки Национальной гвардии в крупнейшие американские города Чикаго и Нью-Йорк. Заявление было сделано после отправки военных в столицу страны Вашингтон.

“Мы собираемся сделать наши города очень, очень безопасными. В Чикаго полный бардак, - сказал Трамп. - Возможно, в следующий раз мы это исправим. Это будет наш следующий шаг после этого, и он даже не будет сложным”. Также глав Белого дома упомянул Нью-Йорк.

Президент США похвалил членов национальной гвардии, которых передислоцировали в Вашингтоне, и отметил, что он готов “привлечь регулярные войска”, чтобы поддержать свою инициативу по снижению преступности в городе, сообщило издание Politico.

“Для меня действительно большая честь, что Национальная гвардия проделала такую невероятную работу, сотрудничая с полицией, и нам не пришлось привлекать регулярные войска, что мы готовы сделать, - сказал он. - После того, как мы сделаем это, мы отправимся в другое место и тоже сделаем его безопасным”.

И если в случае с Вашингтоном, который по закону является федеральной территорией, Трамп имел полное право отправлять туда войска, то вот с другими городами ему придется отстаивать такое решение в суде. Дело в том, что национальная гвардия в США, как правило, находятся под командованием губернаторов штатов. И решение о ее использовании принимают именно они.

[inf]Федеральный закон запрещает использование военнослужащих для обеспечения правопорядка в гражданских целях, за исключением случаев, когда это разрешено Конституцией или другим федеральным законом.[/inf]

Именно поэтому приказ Трампа направить военнослужащих в Лос-Анджелес ранее в этом году стал предметом судебного разбирательства. Оппоненты заявили, что президент США неправомерно развернул калифорнийских гвардейцев для подавления протестов.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон уже успел заявить, что город не получал официального уведомления о планируемом развертывании федеральных правоохранительных органов в городе, и назвал эту тактику “нескоординированной, неуместной и необоснованной”.

“Незаконное развертывание Национальной гвардии в Чикаго может привести к обострению напряженности между жителями и правоохранительными органами, когда мы знаем, что доверие между полицией и жителями является основой для создания более безопасных сообществ”, - говорится в заявлении Джонсона.

А губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила в своем заявлении, что попытка Трампа “задействовать военную мощь”, направив Национальную гвардию в Нью-Йорк, “подрывает значительную работу, проводимую на уровне штата” по снижению преступности.

В свою очередь, губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер назвал действия Трампа “авторитарным захватом власти в крупных городах” и тем, о чем “люди не просят”.