Трамп пригрозил вторгнуться в Нигерию

Опубликовано: 02.11.2025 15:58 , Обновлено: 02.11.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США может начать военную операцию в Нигерии. Он даже приказал Пентагону начать планирование возможных военных действий в этой западноафриканской стране.

Поводом для угрозы послужило решение Трампа, объявленное в пятницу, включить Нигерию в список «стран, вызывающих особое беспокойство» в связи с предполагаемой неспособностью остановить преследования христиан. В своих заявлениях Трамп утверждал, что «христианство столкнулось с экзистенциальной угрозой в Нигерии», и возложил ответственность за «массовую резню» на «радикальных исламистов».

Жесткая риторика американского лидера вызвала резкую отповедь со стороны официальных лиц Нигерии. В заявлении, распространенном в субботу, президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу отверг обвинения, заявив, что характеристика страны как религиозно нетерпимой не отражает действительности.

«Свобода вероисповедания и толерантность были основной чертой нашей коллективной идентичности и всегда останутся таковыми, — подчеркнул Тинубу. — Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Наша страна обеспечивает конституционные гарантии защиты граждан всех вероисповеданий».

С критикой Трампа также выступил представитель министерства иностранных дел Нигерии Кимиеби Эбиенфа. Он повторил приверженность правительства защите всех граждан, «независимо от расы, вероисповедания или религии», и заявил: «Как и Америка, Нигерия не имеет иного выбора, кроме как прославлять разнообразие, которое является нашей величайшей силой».

Угрозы Трампа прозвучали через несколько недель после того, как сенатор США Тед Круз призвал Конгресс признать самую густонаселенную страну Африки нарушителем религиозной свободы, ссылаясь на утверждения о «массовых убийствах христиан».

Однако аналитики указывают, что ситуация с безопасностью в Нигерии крайне сложна и не сводится исключительно к религиозному конфликту. Население страны в 220 миллионов человек разделено почти поровну между христианами и мусульманами. Атаки в стране имеют различные мотивы: религиозно мотивированные нападения на обе группы, столкновения между фермерами и скотоводами из-за истощения ресурсов, общинное соперничество и деятельность сепаратистских групп.

Хотя христиане действительно находятся среди целей боевиков, большинство жертв вооруженных группировок — мусульмане на преимущественно мусульманском севере Нигерии, где происходят большинство атак. Одной из основных угроз долгое время остается экстремистская группировка «Боко Харам», которая стремится установить свою радикальную интерпретацию исламского права и также нападает на мусульман, которых считает «недостаточно верующими».

Это не первый раз, когда США критикуют Нигерию за вопросы религиозной свободы. В 2020 году страна была впервые включена в список «вызывающих особое беспокойство» за «систематические нарушения свободы вероисповедания». Однако это обозначение, которое не выделяло отдельно нападения на христиан, было снято в 2023 году, что, по мнению наблюдателей, было попыткой улучшить отношения между странами.