Трамп пригрозил уничтожить в Иране все важные мосты: "Нужно делать это быстро"

Опубликовано: 03.04.2026 11:31 , Обновлено: 03.04.2026

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором заявил, что армия «даже не начала разрушать то, что осталось в Иране». По его словам, Вашингтон ждёт от властей Ирана выполнения ультиматума из 15 пункта, который через Пакистан был передан Тегерану.

Президент США пригрозил разрушить ещё больше мостов после вчерашнего удара по мосту Б1, соединяющему Тегеран и Караджа, после чего перешёл к теме электроснабжения Ирана.

«Наша армия, самая могущественная и лучшая (с большим отрывом!) в мире, даже не начала уничтожать то, что осталось в Иране. Дальше мосты, потом электростанции!» — написал Трамп в Truth Social.

Президент США завершил сообщение словами: «Руководство нового режима знает, что нужно делать, и нужно делать это БЫСТРО!»