Трамп пригрозил массовым подрывом иранской добычи газа и нефти после атак на Катар и ОАЭ
Президент США Дональд Трамп пригрозил «массовым подрывом» всего газового месторождения Южный Парс, если Иран предпримет еще какие-либо атаки на катарские объекты по добыче сжиженного природного газа (СПГ).
Иран ударил по местам добычи газа из-за удара Израиля по иранским объектам добычи полезных ископаемых.
Президент США также написал в сообщении на своей платформе Truth Social, что США «ничего не знали» об атаке Израиля в среду на месторождение Южный Парс, которое Иран делит с Катаром. Трамп сказал, что «Израиль больше не будет совершать атак» на месторождение – если только Иран «не решит атаковать совершенно невинную страну, в данном случае, Катар».
Трамп добавил: «В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи или согласия Израиля, массово взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел и не наблюдал», сообщает The Guardian.
В среду Израиль нанес удар по гигантскому газовому месторождению Южный Парс, что стало серьезной эскалацией войны. Иран осудил удар по Южному Парсу, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о «неконтролируемых последствиях», которые «могут охватить весь мир».
Позже Иран нанес удары по энергетическим объектам своих соседей по Персидскому заливу: крупному заводу по производству СПГ в Рас-Лаффане в Катаре, а также газовому терминалу Хабшан и месторождению Баб в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). ОАЭ заявили, что работа на месторождениях Хабшан и Баб была остановлена.
Правительство ОАЭ назвало ответные удары Ирана «опасной эскалацией» войны. А Катар приказал сотрудникам иранского посольства покинуть страну в течение 24 часов.
Официальные лица Катара сообщили, что «все пожары» на их крупном газовом хабе локализованы после иранской атаки.
«Гражданская оборона полностью взяла под контроль все пожары в промышленной зоне Рас-Лаффан, сообщений о пострадавших нет. Операции по охлаждению и обеспечению безопасности объектов продолжаются», — говорится в сообщении министерства на X (ранее Twitter).
В свою очередь, Саудовская Аравия объявила, что не исключает военных действий в ответ на неоднократные ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.
Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран региона в Эр-Рияде, принц Фейсал бин Фархан заявил в четверг, что Иран «пытается оказать давление на своих соседей» с помощью атак.
“Королевство не собирается поддаваться давлению, и, наоборот, это давление обернется против них… и, безусловно, как мы уже совершенно ясно заявили, мы оставляем за собой право предпринять военные действия, если это будет сочтено необходимым”, - сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии.