Трамп пригрозил массовым подрывом иранской добычи газа и нефти после атак на Катар и ОАЭ

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Опубликовано: 19.03.2026 08:34 , Обновлено: 19.03.2026

Президент США Дональд Трамп пригрозил «массовым подрывом» всего газового месторождения Южный Парс, если Иран предпримет еще какие-либо атаки на катарские объекты по добыче сжиженного природного газа (СПГ).

Иран ударил по местам добычи газа из-за удара Израиля по иранским объектам добычи полезных ископаемых.

Президент США также написал в сообщении на своей платформе Truth Social, что США «ничего не знали» об атаке Израиля в среду на месторождение Южный Парс, которое Иран делит с Катаром. Трамп сказал, что «Израиль больше не будет совершать атак» на месторождение – если только Иран «не решит атаковать совершенно невинную страну, в данном случае, Катар».

Трамп добавил: «В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи или согласия Израиля, массово взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел и не наблюдал», сообщает The Guardian.

В среду Израиль нанес удар по гигантскому газовому месторождению Южный Парс, что стало серьезной эскалацией войны. Иран осудил удар по Южному Парсу, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о «неконтролируемых последствиях», которые «могут охватить весь мир».

Позже Иран нанес удары по энергетическим объектам своих соседей по Персидскому заливу: крупному заводу по производству СПГ в Рас-Лаффане в Катаре, а также газовому терминалу Хабшан и месторождению Баб в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). ОАЭ заявили, что работа на месторождениях Хабшан и Баб была остановлена.

Правительство ОАЭ назвало ответные удары Ирана «опасной эскалацией» войны. А Катар приказал сотрудникам иранского посольства покинуть страну в течение 24 часов.

Официальные лица Катара сообщили, что «все пожары» на их крупном газовом хабе локализованы после иранской атаки.

«Гражданская оборона полностью взяла под контроль все пожары в промышленной зоне Рас-Лаффан, сообщений о пострадавших нет. Операции по охлаждению и обеспечению безопасности объектов продолжаются», — говорится в сообщении министерства на X (ранее Twitter).

В свою очередь, Саудовская Аравия объявила, что не исключает военных действий в ответ на неоднократные ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.

Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран региона в Эр-Рияде, принц Фейсал бин Фархан заявил в четверг, что Иран «пытается оказать давление на своих соседей» с помощью атак.