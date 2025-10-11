Трамп пригрозил Китаю стопроцентными пошлинами на все товары
Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных стопроцентных пошлин на импорт из Китая, объяснив это «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина. Он предупредил, что новые тарифы вступят в силу 1 ноября.
Кроме того, США намерены ввести контроль за экспортом в Китай всего критически важного программного обеспечения.
Так глава Белого дома отреагировал на решение Китая ограничить продажи редкоземельных элементов, о котором Пекин объявил в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина.
В соответствии с этими ограничениями, Пекин будет требовать от иностранных компаний получения специального разрешения на вывоз редких металлов за пределы Китая.
В сообщении в социальной платформе Truth в пятницу президент США заявил, что Пекин направил «крайне враждебное послание миру» и ввел «широкомасштабный экспортный контроль практически на все производимые товары».
«Основываясь на том, что Китай занял такую беспрецедентную позицию, и действуя исключительно от имени США, а не других стран, которым угрожали аналогичным образом, начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий Китая), Соединенные Штаты введут новые пошлины в отношении Китая», — говорилось в сообщении Трампа.
«Было невозможно поверить, что Китай пойдет на такие действия. Но они это сделали, а остальное — история», — подытожил Трамп.
Его заявление обрушило акции ведущих компаний США и биржевые индексы. Курс биткоина тоже резко пошел вниз, упав на 12%.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что у него, «похоже, нет причин» встречаться с китайским лидером Си Цзиньпином, как это планировалось в рамках предстоящей поездки в Южную Корею в конце октября.