Трамп пригрозил Китаю стопроцентными пошлинами на все товары

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Опубликовано: 11.10.2025 09:39 , Обновлено: 11.10.2025

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных стопроцентных пошлин на импорт из Китая, объяснив это «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина. Он предупредил, что новые тарифы вступят в силу 1 ноября.

Кроме того, США намерены ввести контроль за экспортом в Китай всего критически важного программного обеспечения.

Так глава Белого дома отреагировал на решение Китая ограничить продажи редкоземельных элементов, о котором Пекин объявил в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина.

В соответствии с этими ограничениями, Пекин будет требовать от иностранных компаний получения специального разрешения на вывоз редких металлов за пределы Китая.

В сообщении в социальной платформе Truth в пятницу президент США заявил, что Пекин направил «крайне враждебное послание миру» и ввел «широкомасштабный экспортный контроль практически на все производимые товары».

«Основываясь на том, что Китай занял такую беспрецедентную позицию, и действуя исключительно от имени США, а не других стран, которым угрожали аналогичным образом, начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий Китая), Соединенные Штаты введут новые пошлины в отношении Китая», — говорилось в сообщении Трампа.

«Было невозможно поверить, что Китай пойдет на такие действия. Но они это сделали, а остальное — история», — подытожил Трамп.

Его заявление обрушило акции ведущих компаний США и биржевые индексы. Курс биткоина тоже резко пошел вниз, упав на 12%.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что у него, «похоже, нет причин» встречаться с китайским лидером Си Цзиньпином, как это планировалось в рамках предстоящей поездки в Южную Корею в конце октября.