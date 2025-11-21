Трамп пригрозил демократам смертной казнью

Опубликовано: 21.11.2025 09:02 , Обновлено: 21.11.2025

Президент США Дональд Трамп обвинил группу законодателей от оппозиционной Демократической партии в преступлении, которое грозит смертной казнью. Он заявил о “подстрекательстве к мятежу”.

Президент США даже пообещал арестовать законодателей после того, как они опубликовали видео, в котором призывали военнослужащих страны отказываться от незаконных приказов.

В видеоролике, опубликованном во вторник, появились шесть законодателей-демократов, которые ранее служили в армии или разведке, в том числе сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, а также представители Мэгги Гудлендер, Крис Делузио, Крисси Хулахан и Джейсон Кроу.

“Как и мы, вы все дали клятву защищать эту конституцию”, - заявили оппозиционные политики в 90-секундном видеоролике.

“И прямо сейчас угрозы нашей конституции исходят не только из-за рубежа, но и прямо из дома. Наши законы ясны: вы можете не выполнять незаконные приказы, вы должны не выполнять незаконные приказы. Никто не обязан выполнять приказы, которые нарушают закон или нашу конституцию”, - говорится в их заявлении.

Трамп в ярости

Это обращение не обошел вниманием глава Белого дома, и, судя по количеству капслока, он был в ярости из-за призывов демократов.

“Это называется ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВОМ К МЯТЕЖУ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ. Каждый из этих предателей нашей страны должен быть АРЕСТОВАН И ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ, - написал он в соцсети Truth. - ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО к МЯТЕЖУ карается СМЕРТНОЙ казнью!”

В другой публикации он добавил: “Это действительно плохо и опасно для нашей страны. Их словам нельзя доверять. ПРЕДАТЕЛИ ВЕДУТ СЕБЯ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИ!!! ПОСАДИТЕ ИХ В ТЮРЬМУ???”.

Он также репостнул сообщение, в котором говорилось: “ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН ПОВЕСИЛ БЫ ИХ!”

В ответ лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократов Кэтрин Кларк и председатель фракции Демократической партии Пит Агилар опубликовали совместное заявление, в котором осудили высказывания Трампа.

“Политическому насилию нет места в Америке. Представители конгресса Джейсон Кроу, Крис Делузио, Мэгги Гудлендер и Крисси Хулахан, а также сенаторы Марк Келли и Элисса Слоткин - все они служили нашей стране с огромным патриотизмом и отличием. Мы безоговорочно осуждаем отвратительные и опасные угрозы Дональда Трампа расправой в адрес членов Конгресса и призываем республиканцев в Палате представителей решительно сделать то же самое”, - говорится в заявлении.

Дела у Трампа плохи?

Нервозность Дональда Трампа можно объяснить не только действиями демократов. В последние дни Республиканская партия потерпела разгромные поражения на всех местных выборах. А рейтинг самого Трампа упал до исторически низких отметок.

Недавний опрос Ipsos и агентства Reuters показал, что его действия одобряют только 38% опрошенных. Это чуть больше, чем было у Трампа в конце его первого президентского срока (33%), и лишь чуть лучше, чем рейтинг предшественника-демократа Джо Байдена (35%).