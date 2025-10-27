Трамп отказался от "российского" способа остаться на третий срок в Белом доме

Опубликовано: 27.10.2025 19:47 , Обновлено: 27.10.2025

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что теоретически мог бы после выборов в 2028 году занять пост вице-президента, чтобы остаться в Белом доме. В таком случае у него, возможно, было бы даже больше политического влияния, чем у действующего президента.

«Мне бы разрешили это сделать», — сказал Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолёта Air Force One.

Однако тут же отказался от идеи “тандема” или “рокировки”: «Я бы не стал этого делать. Я думаю, это слишком хитро. Да, я бы исключил это, потому что это слишком хитро. Я думаю, людям бы это не понравилось. Это слишком хитро. Это не… это было бы неправильно», — несколько раз повторил Дональд Трамп.

Таким образом миллиардер и глава Белого дома отреагировал на слухи в СМИ о том, что он рассматривает варианты, как обойти ограничение Конституции США, согласно которому президентом США можно быть не более двух сроков подряд.

Тем не менее, Трамп заявил, что с удовольствием переизбрался бы президентом на третий срок, если бы это было разрешено: «Я бы с удовольствием это сделал. У меня самые лучшие цифры [поддержки]».

Что такое “Тандем” и “Рокировка”?

Подобные схемы для сохранения власти при формальном соблюдении конституционных норм уже использовались в других странах, в том числе и в России.

Наиболее яркий пример — «тандем» Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Столкнувшись с конституционным ограничением в два срока подряд, Путин в 2008 году не стал баллотироваться на третий срок подряд. Вместо этого президентом был избран его соратник Дмитрий Медведев, который затем назначил Владимира Путина премьер-министром.

В течение четырёх лет, по мнению российских политологов, ключевые решения в стране принимались не президентом Медведевым, а премьер-министром Путиным, который сохранил своё влияние и руководящую роль. Этот период часто называют «тандемом» или рокировкой.

В 2012 году, когда запрет на очередной срок уже не действовал, Владимир Путин вновь баллотировался и был избран президентом, после чего сменил его на этом посту Дмитрий Медведев, вновь заняв кресло премьера. Эта рокировка позволила Путину сохранять верховную власть в стране с 2000 года по настоящее время, обойдя букву конституционного запрета на третий срок подряд.