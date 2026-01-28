Трамп предупредил об отправке к Ирану «ещё одной прекрасной армады»

Опубликовано: 28.01.2026 09:41 , Обновлено: 04.03.2026

США объявили о планах проведения многодневных военных учений на Ближнем Востоке. В них примет участие развернутая в регионе, как выразился Дональд Трамп, «армада» во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

Демонстрация американской силы была анонсирована на фоне слухов из Белого дома о возможности новых ударов по Ирану после подавления протестов властями страны. В результате в стране погибли тысячи людей, а многие оказались под стражей, и их судьба остается неопределенной.

В понедельник Центральное командование США (CENTCOM) объявило о прибытии в регион крупного американского военно-морского контингента во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. Авианосец, на борту которого находятся несколько десятков истребителей и около 5000 моряков, сопровождается несколькими эсминцами с управляемыми ракетами, оснащенными средствами ПВО (противовоздушной обороны) для защиты авианосной ударной группы.

По сообщениям американских СМИ, «Большая армада» Трампа, в состав которой входит авианосная ударная группа, призвана принудить Тегеран заключить так называемую «сделку».

В понедельник Трамп приветствовал прибытие американских войск, заявив, что хаос в Иране скоро будет улажен, сообщает Axios.

«У нас рядом с Ираном большая армада. Больше, чем в Венесуэле», — сказал он, имея в виду силы в Латинской Америке, нацеленные на смещение Николаса Мадуро.

А в среду рано утром в Айове Дональд Трамп объявил о направлении к Ирану еще одной «армады» американских военных кораблей.

«Сейчас к Ирану плывет еще одна прекрасная армада», — добавил Трамп, выразив надежду, что власти Ирана «заключат сделку» и «должны были заключить ее с самого начала».

На фоне стягивания к границам Ирана американских военных командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что соседние страны будут «считаться враждебными», если их территория будет использована для нападения на Иран.

«Соседние страны — наши друзья, но если их земля, небо или воды будут использованы против Ирана, они будут считаться враждебными», — цитирует агентство Fars слова Мохаммада Акбарзаде, политического заместителя командующего военно-морскими силами КСИР.

Тем временем Иран предупредил о проведении учений вдоль Ормузского пролива, сообщило информационное агентство Anadolu.

Учения будут проходить с 27 января по четверг, 29 января, в круговой зоне радиусом 5 морских миль (9 км). Воздушное пространство в обозначенной зоне, от уровня земли до высоты 7600 метров, будет ограничено и опасно на время проведения учений.