Трамп предложил другим странам добить "остатки Ирана"

Опубликовано: 18.03.2026 16:16 , Обновлено: 18.03.2026

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением, предложив «добить остатки» Ирана и взять ответственность за безопасность в Ормузском проливе другим странам. С соответствующим обращением американский президент выступил в своей соцсети Truth Social, раскритиковав союзников Вашингтона.

Поводом для заявления стала ситуация вокруг Ормузского пролива, который Тегеран закрыл с началом войны. Это вынудило Трампа призвать союзников США, а также Китай, помочь вновь открыть стратегически важный водный путь. Однако все страны отказались от участия в войне, которую не начинали.

Тем временем президент США опубликовал короткое заявление, в котором, по всей видимости, размышлял о том, что произойдет с проливом, если Вашингтон применит силу против Исламской Республики.

«Интересно, что произойдет, если мы «добьем остатки» иранского террористического государства и позволим странам, которые его используют, а мы нет, нести ответственность за пролив»?» — написал Трамп.

По словам американского президента, такой шаг заставил бы «нереагирующих союзников», предположительно по НАТО, «быстро и решительно включиться в работу». При этом он не уточнил, какие именно меры предлагает предпринять против Ирана.

В Иране пока никак не прокомментировали новые заявления Трампа. Ранее Тегеран утверждал, что закрытие пролива связано с необходимостью обеспечить национальную безопасность. Вместо эскалации, как минимум, европейские партнеры Вашингтона призвали к дипломатическому урегулированию, отметив, что не намерены участвовать в конфликте, который сами не начинали.

Ормузский пролив — узкий морской путь, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью. По мнению экспертов, его блокировка может ударить не только по Ирану, но и по странам-потребителям энергоресурсов.

Тем времнем Иран заявил, что США и Израиль нанесли удары по его месторождению Южный Парс, некоторые газовые и нефтяные объекты вышли из строя.

После этого КСИР потребовал от персонала в Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ немедленно покинуть нефтехимические заводы. То есть дал понять, что будут ответные удары.