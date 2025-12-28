Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Опубликовано: 28.12.2025 21:35 , Обновлено: 28.12.2025

В то время как президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Мар-а-Лаго во Флориде на встречу с Дональдом Трампом, президент США созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным. Главная цель предстоящих переговоров — согласовать последние пункты, чтобы достичь мирного соглашения.

Тем не менее, советник Путина Юрий Ушаков после телефонного разговора двух президентов намекнул, что глава Белого дома выступает на стороне Кремля.

Полное заявление Ушакова по итогам разговора Путина и Трампа: «Главное, что президенты России и США в целом придерживаются схожих взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий».

Ушаков ещё раз повторил, что Кремль ждёт от Киева «смелое и ответственное политическое решение» — а именно, вопрос отступления ВСУ из Донбасса.

Тем не менее Россия согласилась на создание двух рабочих групп. «Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, другая — вопросами экономической сферы», — заявил Ушаков.

В Белом доме пока подробно не комментировали содержание разговора Трампа и Путина. А всё вышесказанное — оценка российской стороны.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей сегодня с президентом Украины Зеленским», — написал Трамп в Truth Social.

Трамп сообщил, что встреча с Зеленским состоится в главном обеденном зале Мар-а-Лаго, в присутствии журналистов.

Будет ли созвон с европейцами?

Зато известно, что президент США Дональд Трамп и его украинский гость, президент Украины Владимир Зеленский, после сегодняшней встречи намерены провести телефонные переговоры с европейскими лидерами, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Об этом сообщил телеканал CNN.

Зеленский уже провел переговоры за день до визита в Мар-а-Лаго с главами Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии.

Европейцы настаивают, чтобы любое мирное соглашение включало надежные гарантии безопасности для Украины и не поощряло агрессию России.

На чьей стороне Трамп?

Президент Дональд Трамп «на стороне мира», заявил сегодня конгрессмен-республиканец Майк Тернер, выразив оптимизм по поводу предстоящей встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он пытается уравновесить эти две силы, что очень и очень сложно — свести эти две стороны вместе. Но, уравновешивая это, мы должны понимать, что цель России — отнять у кого-то другого то, что принадлежит ему, — а Украине необходимо чувство безопасности», — сказал Тернер, член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, в эфире программы This Week на канале ABC.

В то же время в европейской прессе пишут, что Дональд Трамп стремится поскорее завершить войну в Украине именно за счёт уступок со стороны Украины. Всё потому что он не верит в способность Киева успешно обороняться, даже если ему предоставить больше поддержки и финансовой помощи.

Обновлено "Мы на финальном этапе переговоров. Это либо прекратится, либо продлится очень долго, и умрут миллионы... Урегулирование войны в Украине может пойти очень быстро... Никто даже не знает, что именно будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение о безопасности будет и это будет сильное соглашение",

заявил перед переговорами с Зеленским.

Напомним, что в уходящем году президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели несколько встреч, наиболее примечательной из которых стала февральская. Тогда президент США раскритиковал украинского коллегу за недостаточное выражение благодарности за поддержку США в войне с Россией. И вообще вся встреча закончилась скандалом.

Во время переговоров в Овальном кабинете 28 февраля Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на Зеленского, обвинив его в препятствовании мирному соглашению с Россией. Трамп заявил Зеленскому, что у него «нет козырей в рукаве», добавив, что тот «играет в третью мировую войну».

Украинской делегации было приказано покинуть зал до обеда, несмотря на то что она хотела продолжить переговоры. Через несколько дней после встречи Зеленский заявил, что она «прошла не так, как должна была», назвав её «досадной».

Позднее, в августе, Трамп и Зеленский сгладили отношения. Но осенью, в октябре, Зеленский так и не получил ракеты «Томагавк».

Люди, знакомые с ходом встречи, описали её как напряженную, откровенную и временами «неприятную» дискуссию. Украинский источник отдельно назвал встречу в Белом доме «напряженной», но сказал, что «криков не было».