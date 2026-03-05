Трамп потребовал своего участия в выборах Верховного лидера Ирана
Президент США заявил, что должен участвовать в выборе следующего лидера Ирана. По его словам в интервью Axios, Иран «тратит время впустую», если пытается назначить преемника без участия США.
Дональд Трамп рассказал, что слышал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, рассматривается как наиболее вероятный преемник, но заявил, что не примет такой исход.
«Сын Хаменеи — это легковес, — сказал Трамп. — Я должен участвовать в назначении».
Трамп добавил, что отвергнет любого нового иранского лидера, который продолжит политику предыдущего руководства, предупредив, что это может привести к возобновлению конфликта с Соединенными Штатами «через пять лет».
«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим того, кто принесет гармонию и мир в Иран», — сказал он.
Что произошло на шестой день войны в Иране
В Иране официальные лица пока не подтвердили избрание преемника аятоллы Хаменеи, хотя вчера заявили, что «близки» к этому. Его 56-летний сын стал главным претендентом.
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Израиль на шестой день войны нанес новые ракетные удары по целям в Тегеране и по «Хезболле» (ливанской военизированной организации) в Бейруте;
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Иран также начал новую волну атак против Израиля и американских целей на Ближнем Востоке, сообщается о пожаре американского нефтяного танкера в Персидском заливе, а ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) перехватили 131 беспилотник над своим воздушным пространством;
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Иран предупредил США, что они «пожалеют» о потоплении иранского военного корабля в Индийском океане вчера. Корабль IRIS Dena, на борту которого находились 130 моряков, затонул после попадания торпеды, погибли по меньшей мере 87 человек.