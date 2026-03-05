Трамп потребовал своего участия в выборах Верховного лидера Ирана

Опубликовано: 05.03.2026 19:54 , Обновлено: 05.03.2026

Президент США заявил, что должен участвовать в выборе следующего лидера Ирана. По его словам в интервью Axios, Иран «тратит время впустую», если пытается назначить преемника без участия США.

Дональд Трамп рассказал, что слышал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, рассматривается как наиболее вероятный преемник, но заявил, что не примет такой исход.

«Сын Хаменеи — это легковес, — сказал Трамп. — Я должен участвовать в назначении».

Трамп добавил, что отвергнет любого нового иранского лидера, который продолжит политику предыдущего руководства, предупредив, что это может привести к возобновлению конфликта с Соединенными Штатами «через пять лет».

«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим того, кто принесет гармонию и мир в Иран», — сказал он.

Что произошло на шестой день войны в Иране

В Иране официальные лица пока не подтвердили избрание преемника аятоллы Хаменеи, хотя вчера заявили, что «близки» к этому. Его 56-летний сын стал главным претендентом.