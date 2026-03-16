Трамп потребовал срочную помощь у Китая и ещё 7 стран. США не справляются?

Опубликовано: 16.03.2026 08:31 , Обновлено: 16.03.2026

Президент США на фоне непрекращающейся войны в Иране и отказа властей этой страны идти на капитуляцию потребовал от 7 стран и Китая срочно вмешаться в конфликт.

Дональд Трамп считает, что они должны помочь Америке вновь открыть Ормузский пролив — жизненно важный нефтяной путь, который Иран перекрыл.

Несколько дней назад на страницах Truth Social он заявил, что «надеется», что союзники помогут.

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые затронуты этой ситуацией, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не находился под угрозой со стороны Ирана», — написал он чуть ранее.

Но вечером в воскресенье на борту президентского самолета его риторика стала более жесткой.

«Я действительно требую, чтобы эти страны вмешались и защитили свою территорию — потому что это их территория — это место, откуда они получают энергию, и они должны помочь нам защитить ее», — сказал он.

Трамп назвал саму предполагаемую миссию «очень незначительной операцией», поскольку ракетный и беспилотный потенциал Ирана был «уничтожен».

Почему США сами не могут в таком случае обеспечить безопасность прохода по проливу, Трамп не рассказал. В начале войны Трамп обещал, что американские военные корабли будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Но этого пока не произошло. «Это произойдет скоро. Очень скоро», — сказал он перед посадкой на борт президентского самолета, чтобы вылететь во Флориду пару дней назад.

Тем не менее, вопросы о проливе продолжают подрывать недавнее заявление Трампа на митинге в Кентукки: «Мы победили».

«Знаете, никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили, — сказал он. — Мы победили, и в первый же час все было кончено».

Теперь же президент США заявил, что к «примерно семи странам» были направлены запросы, но пока рано говорить, кто именно откликнется на его призыв. Трамп также отказался раскрыть, на какую сторону склоняется Китай.

«Мы получили несколько положительных откликов, но есть и те, кто предпочел бы не вмешиваться», — добавил он.

Трамп прокомментировал и отсутствие протестов против режима внутри Ирана. После первых ударов в ходе войны он призвал иранцев к восстанию и назвал это шансом на перемены, который выпадает раз в поколение.

Но в воскресенье вечером он заявил журналистам, что этого не произошло, поскольку власти предупредили людей: «Если вы будете протестовать, вас застрелят».

«У протестующих нет оружия… Я думаю, им очень трудно протестовать. Я полностью это понимаю», — сказал Трамп.

Он также заявил, что для создания видео из Ирана, на котором изображено «250 000» человек на митинге в поддержку властей, использовался искусственный интеллект (ИИ).

В Иране пока не комментировали его заявление. Тегеран настаивает на том, что Ормузский пролив остается открытым для других судов, а также закрыт для судов, принадлежащих США, Израилю и их союзникам.

Иран заявляет, что через пролив на данный момент проходит множество кораблей и танкеров, добавляя, что он имеет право контролировать пролив, поскольку суда проходят через его воды.

Тем временем Дональд Трамп на своей странице в Truth Social чуть ранее заявил, что надеется на то, что Великобритания и другие страны направят военные корабли для помощи в открытии Ормузского пролива.

«Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО (Организации Североатлантического договора)… Мы не обязаны были помогать им с Украиной, — добавил он. — Украина находится за тысячи километров от нас… Но мы помогли им. Теперь посмотрим, помогут ли они нам».

Он заявил Financial Times, что Китай также должен сыграть свою роль, поскольку почти вся его нефть обычно проходит через Ормузский пролив.

«Вполне уместно, чтобы люди, которые получают выгоду от Ормузского пролива, помогли убедиться, что там ничего плохого не произойдет», — сказал Трамп газете.

Ультиматум Ирана

В Иране же настаивают, что война закончится только тогда, когда США и Израиль выполнят условия властей Ирана.

«Окончание войны в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, мы компенсируем все потери, понесенные в результате действий Америки, и, во-вторых, обеспечим 100-процентную гарантию будущего, что также невозможно без вывода американских войск из Персидского залива. Поэтому второе условие — это вывод американских войск из Персидского залива», — заявил иранский генерал Резаи.

Что говорят в других странах

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявил парламенту, что у Токио нет планов направлять военно-морские суда для сопровождения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.