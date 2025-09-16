Трамп потребовал 15 млрд долларов от The New York Times за «клевету и оскорбление»

Опубликовано: 16.09.2025 11:23 , Обновлено: 16.09.2025

Президент США Дональд Трамп 15 сентября подал в суд на одну из крупнейших газет The New York Times, четырех её репортеров и издательство Penguin Random House на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Он обвинил издание в "клевете и оскорблении" и ущербе его деловой и политической репутации.

В судебном иске Трамп ссылается на серию статей, опубликованных газетой The New York Times перед президентскими выборами 2024 года. В одной из них, в частности, утверждалось, что Трамп не подходит для должности президента. Также предметом иска стала книга 2024 года, опубликованная издательством Penguin под названием “Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха”.

В исковом заявлении, поданном адвокатами действующего главы государства в Окружной суд Флориды, Трамп обвиняет ответчиков в “злонамеренной публикации” книги и статей, “наполненных отвратительными искажениями и выдумками” о нём.

По словам адвокатов Трампа в иске, публикации нанесли ущерб деловой и личной репутации Трампа, а также “огромный экономический ущерб” его будущим финансовым перспективам.

Комментируя свой иск в соцсети Truth Social, Трамп обвинил газету в распространении лжи не только о нём самом, но и о его семье и бизнесе, а также о возглавляемых республиканцами общественно-политических движениях, таких как «Америка прежде всего» (America First Movement) и «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Как отметило издание Reuters, во время своего второго срока Трамп усилил давление на медиакомпании. Ранее в этом году он уже подал в суд на другую известную газету - Wall Street Journal и её владельцев, включая Руперта Мердока. От них политик потребовал не менее 10 миллиардов долларов за намёки на на связи с Джеффри Эпштейном, опальным финансистом, осуждённым за сексуальные преступления, который покончил жизнь самоубийством в тюремной камере Нью-Йорка в 2019 году.